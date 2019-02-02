Loto kuponunu çalıntı kartla aldığı tespit edilen kadının ödülü verilmeyecek

Kuponu çalıntı kartla almakla suçlanan kadın ödülünü almaya giderken gözaltına alındı.
Kolluk kuvvetleri, çalınan bir cüzdanının akıbetini takip ederken cüzdandaki kredi kartlarıyla loto bileti alındığını tespit etmiş ve zanlının peşine düşmüştü.
Newfoundland eyaletindeki güvenlik kameralarından tespit edilen 33 yaşındaki kadın, çalıntı kredi kartı bulundurmaktan iki, dolandırıcılıktan ise beş ayrı suçlamayla karşı karşıya.
BBC'ye konuşan emniyet yetkilisi James Cadigan, ödülün "hatırı sayılır bir miktarda" olduğunu söyledi.
Lotoyu oynatan kumar şirketi Atlantic Lottery Corporation da ödülün 50 bin Kanada doları (yaklaşık 200 bin TL) olduğunu, fakat yalnızca yasal yollardan alınmış biletlere para ödediklerini açıkladı:
"Ödenmeyen ödüller şirketin sonraki ödüllerinde kullanılıyor. Durumu takip etmeye devam ediyoruz." (BBC News Türkçe)
Sakallı akbabalar Kars'ta ortaya çıktı
'Bu kadarına da pes artık' dedirten yaratıcı çözümler
'Varşova'dan gelen zavallı talihsiz kuş'
Sosyal medyaya damga vurdular!
5 metreyi geçti! İş makineleri böyle çalışıyor
Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Baklava baklava olalı böyle zulüm görmedi!
"Gizemli yapı"yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
Onun gibisi dünyaya az gelir! Çok özledik Barış Abi
Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu
İlçede büyük panik! Antalya'dan sonra bir yerde daha...
Akıllı telefonlardan ihbar yağdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum