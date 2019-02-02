Loto kuponunu çalıntı kartla aldığı tespit edilen kadının ödülü verilmeyecek

BBC BBC
02.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

Kanada'da ikramiye kazanan bir loto kuponunun çalıntı kartla alındığı ve bu nedenle ödülün verilmeyeceği açıklandı.

Loto kuponunu çalıntı kartla aldığı tespit edilen kadının ödülü verilmeyecek

Kuponu çalıntı kartla almakla suçlanan kadın ödülünü almaya giderken gözaltına alındı.

Kolluk kuvvetleri, çalınan bir cüzdanının akıbetini takip ederken cüzdandaki kredi kartlarıyla loto bileti alındığını tespit etmiş ve zanlının peşine düşmüştü.

Newfoundland eyaletindeki güvenlik kameralarından tespit edilen 33 yaşındaki kadın, çalıntı kredi kartı bulundurmaktan iki, dolandırıcılıktan ise beş ayrı suçlamayla karşı karşıya.

BBC'ye konuşan emniyet yetkilisi James Cadigan, ödülün "hatırı sayılır bir miktarda" olduğunu söyledi.

Lotoyu oynatan kumar şirketi Atlantic Lottery Corporation da ödülün 50 bin Kanada doları (yaklaşık 200 bin TL) olduğunu, fakat yalnızca yasal yollardan alınmış biletlere para ödediklerini açıkladı:

"Ödenmeyen ödüller şirketin sonraki ödüllerinde kullanılıyor. Durumu takip etmeye devam ediyoruz." (BBC News Türkçe)

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Kanada LOTO

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