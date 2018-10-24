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Loto'da 1.6 Milyar Dolar Bir Kişiye Çıktı

24.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

Mega Millions loto çekilişi dün gece yapıldı ve 1.6 milyar dolarlık ikramiye bir kişiye isabet etti

Loto'da 1.6 Milyar Dolar Bir Kişiye Çıktı

Mega Millions çekilişinde, 1.6 milyar dolarlık rekor ikramiye, Güney Karolina eyaletinde oynanmış bir kupona isabet etti.

Salı akşamı yapılan çekilişte kazanan numaralar 5, 28, 62, 65, 70 ve Mega Ball rakamı da 5 olarak belirlendi. Kazanan kişi ödülü peşin almak isterse 904 milyon doları bir defada alabilecek eğer tamamını almak isterse o durumda kendisine 1.6 milyar dolar, 29 yılda taksit taksit ödenecek.

Şu ana kadar tespit edilen bir kupon olduğu açıklandı. Kazanan kişi 303 milyonda bir olan ihtimali gerçekleştirmiş oldu.

Mega Millions çekilişinde ikramiye, son çekiliş günü olan Cuma günü de kimseye çıkmayınca rakam, 1 milyar doların üzerine çıkmıştı. 2017 yılında da Powerball çekilişinde 1 milyar 586 milyon dolar ikramiye verilmişti.

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