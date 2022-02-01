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Lottie Moss bikinisiyle poz verip Onlyfans'a çağırdı! Özel fotoğrafları sızmıştı

01.02.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Lottie Moss özel fotoğraflarının sızdırılmasından kısa bir süre sonra takipçilerini Onlyfans'a çağırdı. Müstehcen pozları yüzünden ailesiyle arası açılan Lottie Moss takipçilerinden tepki gördü.

Lottie Moss bikinisiyle poz verip Onlyfans'a çağırdı! Özel fotoğrafları sızmıştı

Dünyaca ünlü model Katie Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss, gözyaşları içerisinde OnlyFans üzerinden sattığı fotoğraflarının internete sızdırıldığını söylemişti. 23 yaşındaki Lottie Moss, müstehcen görüntülerini istediği kişilere internet üzerinden satmasına imkan tanıyan platform OnlyFans'daki fotoğraflarının ve telefon numarasının sızdırıldığını açıklamasından kısa bir süre sonra paylaşımlarına devam etti.

Lottie Moss son olarak üzerine küçük gelen bikinisiye poz vererek Instagram'daki hayranlarını Onlyfans'a çağırdı. Moss'un takipçileri ise "Ne çabuk unuttun yaşadıklarını" yorumlarında bulundu.

Lottie Mos OnlyFans profilinde bazı fotoğraflarını herkese açık yayınlarken bazı özel fotoğraflarını yalnızca abone olan takipçileriyle ayda 14 sterline paylaşıyor.

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Lottie Moss
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