Lottie Moss bir döndü pir döndü!

Efsane top model Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss, Instagram’da olay yaratmaya devam ediyor.

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen OnlyFans hesabı açarak müstehcen fotoğraf ve videolarını para karşılığı satarak küçük bir servet edinen model bir süredir Instagram'a ara vermişti. Moss'un dönüşü ise muhteşem oldu.

Moss bikini markası için poz verirken Los Angeles güneşinin tadını da çıkardı. Model, göbeğine kadar inen kesik detaylara sahip kırışık kumaştan tasarlanan mayosuyla fiziğini sergiledi.



