Lottie Moss bir döndü pir döndü! Üstsüz pozlarını paylaşıp bakın ne dedi

Dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss sosyal medyada öne çıkan isimlerden. Lotti Moss, daha önce OnlyFans abonelik sitesinde müstehcen görüntüler yayınlayarak para kazandığı için ailesinden teki görmüştü.

Ablasıyla neredeyse görüşmeyen ve erotik pozlarına da devam eden Moss sosyal medyada uzun zaman sonra yeni pozlarını paylaştı.

Flört programı Celebs Go Dating yarışmasına da dahil olarak dikkat çeken model Lottie Moss üstsüz pozlarını paylaştı.

Göğüslerini elleriyle kapatan ünlü isim paylaşımına ise "Bana ihtiyacın olduğunu söyle" notunu düşerek dikkat çekti.



Moss'un meme altına yaptırdığı kuş dövmeleri de gözlerden kaçmadı.







