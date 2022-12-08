Lottie Moss bu sefer de bikinisiyle poz verdi! Bikini altı küçük gelince...

Sansasyonel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran 23 yaşındaki Lottie Moss her pozuyla olay oluyor. Üçlü ilişkiler konusunda katı kuralları olduğunu söyleyen ve özel hayat itiraflarıyla tepki çeken model yeni pozlar verdi.

Bir dönem podyuma damga vuran model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi model Lottie Moss bikinisiyle ayna karşısında geçti.

Bikini altı küçük gelen ve küçük bir frikik veren model önce sansürsüz paylaşım yaptı. Daha sonra ise bikini altını eliyle kapatarak "Kendini koru" diyen model sosyal medyada gündem oldu.



