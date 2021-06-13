Lottie Moss çıplak fotoğraflarından servet kazanınca OnlyFans hesabı açtı

Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss, online olarak çıplak fotoğraflarını 1.000 £ karşılığında sattıktan sonra, bunu düzenli hale getirmek için ünlü isimlerin erotik fotoğraflarını sattığı OnlyFans'a katıldı.
Ünlü model Instagram'da yaptığı seksi paylaşımla OnlyFans hesabı açtığını "Bil bakalım OF'a kim katıldı!!!" notuyla duyurdu.
23 yaşındaki model ayrıca sitede iç çamaşırlarını da satışa çıkardı.
47 yaşındaki süper model Kate Moss'un kız kardeşi olan Lottie OnlyFans'taki ilk paylaşımında hayranlarına "külot alışverişi" teklif ettiğini açıkladı.
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