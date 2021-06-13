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Lottie Moss çıplak fotoğraflarından servet kazanınca OnlyFans hesabı açtı

13.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü eski top model Kate Moss’un kız kardeşi Lottie Moss, erotik paylaşımlarıyla hatrı sayılır bir gelir elde etti. Genç model kendisine geni bir gelir sağlaması ünlü modellerin erotik fotoğraflatını sattığı OnlyFans'a üye olduğunu Instagram'dan paylaştığı seksi fotoğrafla duyurdu.

Lottie Moss çıplak fotoğraflarından servet kazanınca OnlyFans hesabı açtı

Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss, online olarak çıplak fotoğraflarını 1.000 £ karşılığında sattıktan sonra, bunu düzenli hale getirmek için ünlü isimlerin erotik fotoğraflarını sattığı OnlyFans'a katıldı.

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Ünlü model Instagram'da yaptığı seksi paylaşımla OnlyFans hesabı açtığını "Bil bakalım OF'a kim katıldı!!!" notuyla duyurdu.

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23 yaşındaki model ayrıca sitede iç çamaşırlarını da satışa çıkardı.

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47 yaşındaki süper model Kate Moss'un kız kardeşi olan Lottie OnlyFans'taki ilk paylaşımında hayranlarına "külot alışverişi" teklif ettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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