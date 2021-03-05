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  4. Lottie Moss'dan sonra Sahara Ray de erotik siteye girdi

Lottie Moss'dan sonra Sahara Ray de erotik siteye girdi

05.03.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Lottie Moss'dan sonra Sahara Ray de erotik siteye girdi

Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray yetişkinlere yönelik erotik site için verdiği pozlarla dikkat çekti.

Kate Moss'un, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss erotik fotoğrafların paylaşıldığı 'Glow' isimli siteye üye olduğunu duyurmuş ve fotoğraflarını 1000 sterline sattığı ortaya çıkmıştı.

Lottie Moss haberinin ardından Moss'un en yakın arkadaşı Avustralyalı model Sahara Ray da hemen bu işe soyundu.

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Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model kadın arkadaşlarından biriyle seksi pozlarını paylaşıp " Konuşmak için kaydırın" dedi.

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Şehvetli halleriyle dikkat çeken Ray, Glow'daki sayfasını tanıtırken hayranlarının ona 'mesaj atmasına' izin veren bir telefon numarası yayınladı.

Sahara geçtiğimiz yaz benzer yetişkin sitesi OnlyFans'ta yeterli aboneye ulaşırsa bir seks kaseti yayınlayacağına dair söz vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Justin Bieber
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