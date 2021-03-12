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  4. Lottie Moss 'dibe vurdu' söylentilerine kızdı! Çıplak poz paylaştı

Lottie Moss 'dibe vurdu' söylentilerine kızdı! Çıplak poz paylaştı

12.03.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Lottie Moss 'dibe vurdu' söylentilerine kızdı! Çıplak poz paylaştı

Süper model Kate Moss'un küçük kız kardeşi Lottie Moss, kariyerinin dibe vurduğu iddiası sonrası çıplak pozlarını paylaştı.

Kate Moss'un üvey kız kardeşi model Lottie Moss, yetişkinlere yönelik OnlyFans benzeri bir internet sitesi olan Glow’a üye oldu. Genç model, hesabını tanıtmak için Instagram’dan üstsüz fotoğraflarını paylaşınca gündeme bomba gibi düştü.

23 yaşındaki model, kısa süre önce üye olduğu Glow sitesinden paylaştığı müstehcen fotoğraflarını yüksek meblağlara satışa çıkardığını duyurmuştu.

Ekran Alıntısı

Bu olayın ardından Moss'un kariyerinin dibe vurduğu söylentileri gündeme geldi. Bu söylentilerden rahatsız olan Moss çıplak pozlarına yenilerini ekledi. Küvetin kenarında pozlar veren ünlü model herkesi şoke etti.

Kalçalarını sansürsüz paylaşan modele tepki yağdı.

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