Lottie Moss minicik iç çamaşırlarıyla poz verdi! "Evde böyle dolaşırım"

Onlyfans'ta cesur pozlarını paylaşarak adından söz ettiren Lottie Moss Instagram'da da durmuyor. Son olarak cinsel ilişkiyle ilgili sözleriyle gündeme gelen Lottie Moss, telefon numarasının ve fotoğraflarının bir zamanlar ona yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığını açıklamıştı.

Bu süreci hızlıca atlatan ünlü model son olarak siyah jartiyeri ve minik iç çamaşırlarıyla pozlarını paylaştı. Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss paylaşımına "Ben evde böyle dolaşırım" notunu düşünce olay oldu.

Lottie Moss'un paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Her adımıyla olay olan 23 yaşındaki Lottie Moss katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girmenin diş fırçalamak gibi rutin bir şey olduğunu dile getirmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.



