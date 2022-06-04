Lottie Moss müstehcen kıyafetiyle Instagram'ı salladı! Arkasını dönünce...

Cesur pozlarını paylaşarak adından söz ettiren Lottie Moss durmuyor. Son olarak cinsel ilişkiyle ilgili sözleriyle gündeme gelen Lottie Moss, telefon numarasının ve fotoğraflarının bir zamanlar ona yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığını açıklamıştı.

Bu süreci hızlıca atlatan ünlü model son olarak yaptığı paylaşımda vücudunu saran transparan kıyafetiyle şaşkına çevirdi.



Boydan boya kesik olan kıyafetin kalçasının açık olması ise Instagram kullanıcılarını şoke etti.



Her adımıyla olay olan 23 yaşındaki Lottie Moss katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girmenin diş fırçalamak gibi rutin bir şey olduğunu dile getirmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.



