Lottie Moss'tan Kate Moss itirafı! "O benim kız kardeşim ama yakın değiliz"

Dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss sosyal medyada öne çıkan isimlerden. Lotti Moss, daha önce OnlyFans abonelik sitesinde müstehcen görüntüler yayınlayarak para kazandığı için ailesinden teki görmüştü.

Sık sık çıplak pozlarını yayınlayan Kate Moss'un üvey kız kardeşi ablasıyla arasının iyi olmadığını itiraf etti.

Süper modelden 24 yaş küçük olan Lottie Moss, ünlü kız kardeşiyle insanların sandığı gibi iyi anlaşamadıklarını açıkladı.

The Sun'a konuşan Lottie "Ben ve kız kardeşim hiçbir zaman yakın olmadık. Aramızda büyük bir yaş farkı var. Benimle bir ilişki yaşamak istemesi gerekmiyor. Gençken bunu anlayamıyordum" dedi.

Genç model, çevresindekilerle konuştuktan sonra 'ailenin karmaşık bir şey olduğunu' anladığını ve Kate'in statüsünün kendi durumlarını farklı kılmadığını söyledi.

"Pek çok konuda aynı fikirde değiliz" diyen Moss "Onu seviyorum. O benim kız kardeşim ama yakın değiliz. Neyse o" dedi.



