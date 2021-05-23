Lottie Moss yemeğe öyle bir elbiseyle geldi ki... Yine tüm gözler ondaydı

Lottie Moss, son zamanlarda influencer'ların erotik fotoğraflarının düşük fiyatlara satıldığı sitede kendisinin fotoğraflarını ve videolarını satıyor.

Ailesinin bu duruma karşı olmasına rağmen bu işe devam edeceğini dile getiren Moss cesur tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Moss son olarak Londra'da arkadaşlarıyla bir akşam yemeğine katıldı.

Beyaz süper mini bir elbise giyen Moss iddialı göğüs dekoltesiyle de dikkat çekti.

Yemekten bol bol fotoğraf paylaşan model yine herkesi kendine baktırdı.



