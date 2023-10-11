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    4. Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Süper minisiyle yere çöküp verdi... Sosyal medyada beğeni butonu adeta çöktü

    Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Süper minisiyle yere çöküp verdi... Sosyal medyada beğeni butonu adeta çöktü

    11.10.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 615 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Lottie Moss son paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Fenomen isim payetli etek ve bluzdan oluşan takımıyla yere çökerek verdiği pozlarıyla hayranlarından tam not aldı. Moss'un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Lottie Moss, hayranlarının karşısına bu kez mini etek ve bluzdan oluşan kombiniyle çıktı. Işıltılı detaylardan oluşan kombinini lame rengi çizmelerle tamamlamayı tercih eden fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Moss yere çökerek poz vermeyi tercih etti.

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    Sosyal medya kullanıcıları Moss'un gönderisinde güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Fenomen ismin gönderisi binlerce beğeniye ulaştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lottie Moss

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