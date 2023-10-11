Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Süper minisiyle yere çöküp verdi... Sosyal medyada beğeni butonu adeta çöktü

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Lottie Moss, hayranlarının karşısına bu kez mini etek ve bluzdan oluşan kombiniyle çıktı. Işıltılı detaylardan oluşan kombinini lame rengi çizmelerle tamamlamayı tercih eden fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Moss yere çökerek poz vermeyi tercih etti.

Sosyal medya kullanıcıları Moss'un gönderisinde güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Fenomen ismin gönderisi binlerce beğeniye ulaştı.



