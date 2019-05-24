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Lotto Max çekilişinde 55 milyon dolar kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Kanada’nın Whitby şehrinde Dwayne Williams isimli talihli Lotto Max çekilişinden 55 milyon dolarlık ikramiye kazandı.Kanada’nın Whitby şehri sakinlerinden Dwayne Williams, 5 Nisan 2019 tarihinde yapılan Lotto Max çekilişinde 55 milyon dolarlık ikramiye kazandı.

Lotto Max çekilişinde 55 milyon dolar kazandı

Kanada’nın Whitby şehrinde Dwayne Williams isimli talihli Lotto Max çekilişinden 55 milyon dolarlık ikramiye kazandı.
Kanada’nın Whitby şehri sakinlerinden Dwayne Williams, 5 Nisan 2019 tarihinde yapılan Lotto Max çekilişinde 55 milyon dolarlık ikramiye kazandı. Williams, kazanan bileti Whitmart, Baldwin Caddesi’nde bulunan Walmart’taki CNIB Lottery Kiosk’tan satın aldığını söyledi. Williams ayrıca karısıyla genellikle ikramiye 25 milyon doların üzerine çıktığında piyango oynadığını ve her zaman sayıları rastgele seçtiklerini söyledi. ’OLG Piyango Uygulaması’nda biletini taratarak kontrol ettiğinde ’55 milyon dolar kazandınız’ mesajını gördüğünü ve büyük şok yaşadığını söyleyen Williams, “Çığlık atmaya başladık ve haberi karımla paylaşmak için yukarı koştuk. Yere düştüm ve hepimiz birbirimizin üstüne yığılarak kutladık” ifadelerini kullandı. Williams, bileti taradıktan sonra internet sitesinden de ‘milyon kere’ kontrol ettiğini, çünkü inanamadığını söyleyerek, “Bugüne kadar kazandığım tek şey, 9 yaşındayken sınıfta iyi bir öğrenci olduğum için bana verilen bir kitaptı” dedi.
35 yaşında evli, iki çocuk babası olan Dwayne Williams, 5 Nisan çekilişinden bir gün sonra büyük ikramiyeyi kazanan olduğunu bilmesine rağmen, ikramiyeyi almaya gitmemişti. Gizemli olmaya çalışmadığını, şokun etkisinde olduğunu ve durumun gerçekliğini algılamaya çalışmakla meşgul olduğunu söyleyen Williams, “Bekledim çünkü gerçekten çok büyük bir değişiklikti. Sadece benim için değil ailem için de öyleydi. Bunların hepsini düşünmek zorunda kaldım” dedi.
Williams, yazılım ve uygulama geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirketinin girişimcisi olarak çalışıyor. İşine yatırım yapmayı ve çalışmaya devam etmeyi planladığını söyleyen Williams, “Çocuklarımın babalarının normal bir rutine katılıp, üretken olduğunu görmeleri çok önemli” dedi. Ayrıca lüks otomobillere hayran olduğunu ve seyahat etmek için zaman ayırmak istediğini söyleyen Williams, “Tüm Avrupa’yı, kaleleri ve müzeler deneyimleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lotto Max çekilişinde 55 milyon dolar kazandı

Lotto Max çekilişinde 55 milyon dolar kazandı

Lotto Max çekilişinde 55 milyon dolar kazandı

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