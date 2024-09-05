Lotus çiçeği tohumu nasıl ve ne zaman ekilir? Lotus çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Su bitkileri arasında yer alan nilüfer ve lotus çiçeği sıklıkla birbirleriyle karıştırılır. Bu durum “Nilüfer çiçeği ve lotus aynı mı?” sorusuna neden olur. Nilüfer çiçeğinin boyu 20 cm uzunluğuna kadar çıkabilirken, lotus çiçeği 3 metreye kadar uzayabilir. Bu iki çiçek birbirinden farklıdır.

Lotus çiçeği genellikle sıcak iklimlerde doğal olarak yetişir. Sulak alanlarda, göletlerde, göllerde ve akıntısı az olan nehirlerde görülmesi muhtemeldir.

Lotus çiçeği tohumu nasıl ekilir?

Su üzerinde zarafeti simgeleyen lotus çiçeğini yetiştirmek için öncelikle doğru ekim zamanını bilmek gerekir. Gerekli hava şartları ve ortam hazırlandığı taktirde lotus çiçeğini yetiştirmek mümkündür. Lotus çiçeği sıcak ve nemli havayı sever. Tohum ekilme süresinden yetişme dönemi boyunca sıcaklığın 21 derece ile 29 derece arasında olması ideal bir ortam hazırlar.

Ekim işleminin yapılması için öncelikle tohumu hazırlamak gerekir. Tohumlar temiz ve ılık su dolu bir kapta bekletilmelidir. Suyun dibine çöken tohumlar, çimlenmeye hazırdır. Yüzeyde kalan tohumların çimlenme olasılığı düşüktür.

Tohumlar genellikle suya koyulduktan 1 hafta sonra çimlenmeye başlar. Bu süre zarfında suyun her gün temiz ve taze su ile değiştirilmesi önerilir. Tohumların bulunduğu kabın oda sıcaklığında olmasına özen gösterilmesi gerekir. Çimlenen tohumları derin ve geniş bir saksıya ya da direkt olarak bir su bahçesine ekimini gerçekleştirilebilir. Lotus bitkisi çamurlu ve zengin besinli toprakları seveceğinden suyun zeminini bu şekilde hazırlayabilirsiniz.

Lotus çiçeği ne zaman ekilir?

Her bitkinin çimlenmesi ve yetişmesi için doğru bir mevsim ve sağlanması şartlar vardır. Lotus tohumları genellikle ilkbaharda havaların ısınmaya başladığı dönemlerde ekilir. Mart ve nisan ayları tohumların çimlenmesi için en uygun sezondur. Lotus tohumlarının kabukları serttir. Çimlenmenin kolaylaşması için kabuk hafif bir şekilde zımparalanabilir ya da bıçak yardımıyla dikkatlice çizilebilir.

Lotus çiçeğinin kış aylarında bitki köklerinin donmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Güneşi ve nemi seven bitkinin güneş alan yerlerde sağlıklı bir şekilde yetişeceği unutulmamalıdır. Günde en az 6 saat güneş ışığı aşması önerilir.

Lotus çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Lotus çiçeği, su bitkilerinin içinde en zarif ve dikkat çekici bitkidir. Sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve bakımı özenli bir şekilde yapılmalıdır. İlk olarak bu bitki tam güneş gören, sıcaklığı yüksek ve nemli ortamları tercih eder. Her gün en az 6 saat doğrudan güneş ışığı alması gerekir.

Lotus çiçeği bakımı için ilk olarak bu hava şartlarının sağlanması gerekir. Suda yetişen bir bitki olduğundan su seviyesi toprak seviyesinin 5 ile 10 cm üzerinde olmalıdır. Aynı zamanda köklerin bulunduğu suyun temiz ve durgun yani dalgasız olması gerekir. Bitkinin yetişmesi için en uygun toprak besin açısından zengin ağır ve killi topraklardır. Bu tür topraklar suyu iyi tutmakla beraber bitkinin köklerini de destekler. Geniş ve derin bir saksı ya da süs havuzu seçimi yapmak bu bitki için önemlidir.

Lotus çiçeği Türkiye’de yetişir mi?

Gerekli ortam ve şartlar sağlandığı taktirde Türkiye’de lotus çiçeği yetiştirmek mümkündür. Bu çiçeğin bakımında gübreleme büyük önem taşır. Bitkinin büyüme döneminde ayda 1 kez yapılmalı ve su bitkileri için özel gübreler kullanılmalıdır. Kış aylarında köklerin donmaması için gerekirse sudan çıkarılıp nemli kumda saklanması gerekir. Suyun donmaması için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Yaz aylarında çiçek açan Lotus çiçeği, çiçeklenme döneminde düzenli olarak gübrelenerek büyümesi desteklenebilir. Solmuş yaprakların ve kuruyan çiçek saplarının budanması ile bitkinin sağlığı korunabilir. Bu özenli bakım ile lotus çiçeği göz alıcı çiçekler açmaya devam edecektir.

Lotus çiçeği evde yetiştirilir mi?

Bu çiçeği yetiştirmek isteyen kişiler tarafından lotus çiçeğinin evde yetiştirilip yetiştirilemeyeceği merak edilir. Lotus çiçeği bahçede yer alan yapay gölet ve su birikintilerinde tohum ile ekilebilir. Yeşil yaprağın üzerinde beyaz ve pembe çiçekleriyle oldukça şık ve göz alıcı bir bahçe dekorasyonu olarak değerlendirilebilir.