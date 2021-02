Lotus Elise ve Exige Final Edition ortaya çıktı!

Elise ve Lotus'un geçmişinden bazı ikonik renk şemalarına geri dönerek, hem Elise Sport 240 hem de Elise Cup 250 için yeni bir renk seçimi tanıtıldı. İki otomobilde de ortak olan en büyük değişiklik, biri geleneksel kadran setine sahip, diğeri dijital hız okumalı yarış arabası tarzı ve motor hız çubuğu olmak üzere iki ekran seçeneğiyle tamamen yeni TFT dijital gösterge panelinin yer alıyor olması. Direksiyon simidi deri ve alcantara kaplama ile yeni bir tasarıma sahip. Daha uzun sürücüler için daha iyi bacak açıklığı oluşturmak ve giriş-çıkışa yardımcı olmak için düz bir taban sunuyor. Her otomobil bir Final Edition üretim plakası, yeni koltuk döşemesi ve dikiş desenleriyle birlikte geliyor.

LOTUS EXIGE CUP 430 FINAL EDITION

Tutarlı bir 430bhp için şarjlı soğutulmuş ve 171 kg bastırma kuvveti üretme kapasitesine sahip olan bu, hepsine hükmedecek yol ve palet aracıdır. Radikal aero paketi gösteriş için değil; Exige Cup 430, 100mph'de Exige Sport 390'ın 170mph'de yaptığı kadar bastırma kuvveti üretir. Yalnızca 1.110 kg ağırlığındaki güç-ağırlık oranı ton başına şaşırtıcı 387 bg'ye ulaşır. 2,600rpm'den 440Nm tork ile 0-60mph, 174mph'lik azami hıza giderken 3,2 saniyede tamamlanır. Önde 76 kg ve arkada 95 kg daha üreten otomobil ile tüm hızlarda bastırma kuvveti dengelenir ve toplam 171 kg verir.

Exige Cup 430 ile ilgili her şey, ister yolda ister pistte olsun performansa odaklanmıştır. Her otomobilde ön ayırıcı, ön erişim paneli, tavan, difüzör çevresi, genişletilmiş hava giriş yan bölmeleri, tek parça bagaj kapağı ve yarıştan türetilmiş arka kanat dahil olmak üzere motor sporları sınıfı karbon fiber paneller gelir. Dirsek yönlendirmeyi artırmak için revize edilmiş direksiyon kolu geometrisine ek olarak, kullanım özellikleri, standart olarak bulunan Nitron üç yönlü ayarlanabilir amortisörler (yüksek ve düşük hızda sıkıştırma artı geri tepme ayarı) ve Eibach ayarlanabilir ön ve arka viraj denge çubukları aracılığıyla değiştirilebilir. Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleri (215/45 ZR17 ön ve 285/30 ZR18 arka) ultra hafif 10 kollu elmas kesim hafif dövme alaşım jantlara (7,5J x 17 "ön, 10J x 18" arka) takılmıştır. Frenleme, dövme, dört pistonlu AP Racing fren kaliperleri ve daha yüksek termal kapasiteli iki parçalı J-kancalı fren diskleri ile sağlanır. Sistem, her turda tutarlı pedal hissi ve solmayan durma gücü turu sunarak iyileştirilmiş kapanış ve azaltılmış titreşim sağlamak üzere tasarlanmıştır.