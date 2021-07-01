Lotus Emira'dan önemli ipucu!

Spot otomobil denildiği zaman akla gelen birkaç isim var. Bu isimlerden biri de İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus. Şirket, şimdilerde yeni bir model için ipuçları vermeye başladı. Bu model Lotus Emira'dan başkası değil.

İŞTE LOTUS EMİRA'NIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ

Lotus Emira'nın yeni görüntüsü şirketin Facebook sayfası üzerinden yayınlandı ve Emira, böylece kendisini bir kez daha gösterdi.

Söz konusu videoda ise otomobilin ön sağ profili gölgeli bir şekilde görülüyor. Ancak buna rağmen bazı ipuçları çıkartılabiliyor. Şöyle bir baktığımızda otomobilin çift parçalı far tasarımı bizleri selamlıyor. Ayrıca otomobilin kapıya doğru devam eden tasarım çizgisi de dikkatleri üzerine çekiyor.

Lotus, bunun dışında Emira için farklı zamanlara ait iki farklı video daha yayınlamış durumda.

Haziran ayında yayınlanan bu videolardan biri Emira'nın direksiyonunu ve dijital gösterge panelini, Nisan ayında yayınlanan bir diğeri ise otomobilin ön kısmını gösteriyor.

LOTUS EMIRA NE ZAMAN TANITILACAK?

Lotus, videolarda yeni otomobil için tarih de veriyor. Marka, Emira'nın tanıtımı için 6 Temmuz tarihini işaret ediyor.

