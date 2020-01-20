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  4. Louis Vuitton dev elması satın aldı

Louis Vuitton dev elması satın aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

Fransız lüks moda markası Louis Vuitton, geçen yıl nisan ayında bulunan dünyanın en büyük ikinci ham elmasını satın aldı.

Louis Vuitton dev elması satın aldı

Geçtiğimiz aylarda Tiffany mücevher markasını satın alan Louis Vuitton’un mücevher sektöründe büyüme planı olduğu belirtildi.

2.1.758’lik kıratlık elması satın alan LV, satın alma fiyatını açıklamadı.

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Louis Vuitton dev elmas

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