Louis Vuitton dev elması satın aldı

Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda Tiffany m\u00fccevher markas\u0131n\u0131 sat\u0131n alan Louis Vuitton\u2019un m\u00fccevher sekt\u00f6r\u00fcnde b\u00fcy\u00fcme plan\u0131 oldu\u011fu belirtildi. \n2.1.758\u2019lik k\u0131ratl\u0131k elmas\u0131 sat\u0131n alan LV, sat\u0131n alma fiyat\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kilolu diye \u00e7ekime kabul edilmeyince isyan etti!Borell: Libya'ya silah ambargosu kontrol edilmeliYorum: Almanya'n\u0131n yeni rol\u00fc
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