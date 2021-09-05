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Louisiana’da Bilanço Artıyor

05.09.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ida Kasırgası’nın vurduğu Louisiana’da hayatını kaybedenlerin sayısı 10’u geçti. Eyalet Valisi Bel Edwards yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artabileceğini söyledi

Louisiana’da Bilanço Artıyor

Ida Kasırgası’nın vurduğu Louisiana’da hayatını kaybedenlerin sayısı 10’u geçti. Eyalet Valisi Bel Edwards yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artabileceğini belirtti.

Ida Kasırgası’nda Louisiana’da can kaybı artsa da kasırganın ülkenin kuzeydoğusuna bıraktığı yoğun yağışlarda hayatlarını kaybedenlerin sayısından oldukça az. Ülkenin kuzeydoğusundaki 4 eyalette yaklaşık 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Başkan Joe Biden, Louisina’yı ziyaretinin ardından Salı günü yağışların en fazla etkisini gösterdiği New York ve New Jersey’de incelemelerde bulunacak.

Louisiana’da 700 binden fazla eve hale elektrik verilemiyor.

Bölgeye elektrik sağlanması çerçevesinde çalışanların kalması için bir yolcu gemisinin New Orleans’a demirleyeceği kaydedildi.

Bu arada Ida’nın Louisiana’yı vurmasının ardından bölgedeki sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Elektrik kesintileri nedeniyle klimaların çalışmaması da bölgedeki bir başka sorun.

Belediye başkanından ‘evlerinize dönün’ çağrısı

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell kasırga nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kalanların özellikle elektrik kesintisinin giderildiği bölgelerdeki evlerine dönebileceğini söyledi.

Diğer taraftan, elektrik kesintisinin devam ettiği bölgelerde, özellikle bakım evlerinden tahliyeler de devam ediyor. Cantrell, geçici olarak barınağa yerleşmek isteyenler için araç sağlanacağını açıkladı.

Ida’nın hasarı Katrina, Zeta ve Delta kasırgalarının toplamından fazla

Louisiana eyaletine elektrik hizmeti sunan Entergy Louisiana’nın Başkanı, onarım sürecinin Eylül ayının sonuna kadar sürebileceğini belirtti.

Ida Kasırgası eyalet genelinde 22 bini aşkın elektrik direğini devirdi ya da kullanılmaz hale getirdi. Bu rakam, bölgeyi daha önce vuran en büyük kasırgalar olan Katrina, Zeta ve Delta kasırgalarında yaşanan hasardan çok daha fazla.

Ida nedeniyle 5 bin 200’den fazla trafo da devre dışı kaldı.

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