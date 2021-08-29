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Louisiana'da Ida Hazırlığı

29.08.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ida Kasırgası’nın Amerika’nın Louisiana eyaletini bugün vurması bekleniyor. Kasırganın en üst seviyenin hemen altında kategori 4 olduğu ve bölgeye büyük zararlar verebileceği belirtiliyor

Louisiana'da Ida Hazırlığı

Ida Kasırgası’nın Amerika’nın Louisiana eyaletini bugün vurması bekleniyor. Kasırganın en üst seviyenin hemen altında kategori 4 olduğu ve bölgeye büyük zararlar verebileceği kaydediliyor.

Louisina Valisi John Bel Edwards Ida’nın son 170 yılda bölgeyi vuran en güçlü kasırga olabileceğini belirtti.

Vali, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Vali, COVID-19 vakalarıyla dolu olan hastaneleri tahliye etme gibi bir planları olmdığını kaydetti.

Eyalet genelinde yaklaşık 3 bin kişi virüs nedeniyle tedavi altında.

Bölge halkının önemli bir bölümü kasırganın geçmesi beklenen yerlerden başka bölgelere gidiyor.

Uzmanlar aşırı yağışlarla birlikte gelen kasırganın Louisiana eyaletinde kıyı bölgelerini bir metreye yakın su altında bırakabileceği uyarısında bulundu.

Kıyı bölgelerde yaşayanlar için yetkililer tarafından tahliye emri yayınlandı.

Bölgede kasırga nedeniyle beklenen elektrik kesintileri nedeniyle 500 federal acil müdahele görevlisi Texas ve Louisiana’ya konuşlandırıldı.

Louisiana’da 16 yıl önce bu hafta Katrina Kasırgası yıkıma neden olmuştu. 16 yıl önceki kasırgada 1800’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni petrol sıkıntısı baş gösterebilir

Bölgedeki enerji tesisleri akaryakıt üretimini yüzde 60 oranında düşürdü. Bu da önümüzdeki gün ve haftalarda ABD’nin doğu yakasında yeni benzin ve akaryakıt sıkıntısı anlamına geliyor. ABD'nin güney eyaletlerindeki petrol rafinerileri ve dağıtım şebekeleri, ülkenin doğu bölgesindeki en önemli akaryakıt tedarikçisi durumunda.

Ida Kasırgası, Atlas Okyanusu’ndaki kasırga sezonunda bu yılın dördüncü kasırgası. Pazar günü yerel saatle öğleden sonra karaya ulaşması beklenen Ida’nın bir önceki Laura Kasırgası’ndan daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.

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