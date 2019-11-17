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Louisiana’da Zafer Demokratlar’ın

17.11.2019 22:40 | Son Güncelleme

Louisiana eyaletinde valilik seçimlerini Demokrat John Bel Edwards kazandı. Bu Edwards’ın ikinci dönem valiliği olacak

Louisiana’da Zafer Demokratlar’ın

Louisiana eyaletinde valilik seçimlerini Demokrat John Bel Edwards kazandı. Bu, Edwards’ın ikinci dönem valiliği olacak.

Edwards yüzde 51’lik oy oranıyla Cumhuriyetçi rakibi Eddie Rispone’yi geri de bıraktı.

Sonucun aynı zamanda Cumhuriyetçi adaya destek veren Başkan Donald Trump’a da bir yanıt olduğu yorumları yapılıyor.

Trump son iki hafta içinde eyalete üç defa gitmiş, seçimi kendisine olan destek konusunda bir referandum yeri haline getirmişti.

53 yaşındaki Edwards ilk olarak 2015 yılında valiliğe seçilmişti.

Cumhuriyetçi olarak bilinen Louisiana’da Edwards Demokrat olarak seçilen tek vali.

Kendisini muhafazakar Demokrat olarak niteleyen Edwards Obama dönemi sağlık politikasının genişletilmesini desteklerken, kürtaj ve silah kısıtlamalarına karşı çıkıyor.

Mr Edwards, 53, was first elected governor in 2015 and remains the only state-wide elected Democrat in the historically Republican state.

Bu ay Demokratlar Cumhuriyetçi olarak bilinen Kentucky eyaletinde de valilik seçimini kazanmıştı.

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