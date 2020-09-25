Louisville'deki Protestolar İkinci Gece de Sürdü

Kentucky eyaletinin Louisville kentinde büyük jürinin siyah sağlık çalışanı Breonna Taylor'ın yaşadığı apartmana baskın düzenleyen ve çıkan çatışmada Taylor'ın ölümüne neden olan üç beyaz polis memuruna cinayet suçlaması yöneltilmemesi kararı vermesi üzerine başlayan protestolar, dün gece de devam etti.

Perşembe gecesi Louisville kent merkezinde toplanan göstericiler, büyük jüri kararına duydukları öfkeyi yansıtmaya devam etti. Polis, kimi göstericilerin camları kırdığı olaylarda en az 24 kişiyi gözaltına aldı.

Yüzden fazla protestocu, gece sokağa çıkma yasağının devreye girmesi üzerine First Unitarian Kilisesi'ne sığındı.

Perşembe sabah erken saatlerde bir grup silahlı beyazın protestocularla yüzleşmesi sırasında gergin anlar yaşanmış, ancak çatışma çıkmamıştı.

Louisville Belediye Başkanı Greg Fisher, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ”Bu acıyla ne yapacağız? Bu sorunun basit bir yanıtı yok” dedi.

Siyah sağlık çalışanı Breonna Taylor, polisin, yaşadığı apartman dairesine ”kapıyı çalmadan” uyuşturucu madde aramak üzere düzenlediği baskında çıkan çatışmada vurularak ölmüştü. ”Kapı çalınmadan” yapılan baskınlar, polise, kanıtların tahrip edilmesini engellemek amacıyla bir haneye habersiz girme yetkisi tanıyor.