HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Louisville'deki Protestolar İkinci Gece de Sürdü

Louisville'deki Protestolar İkinci Gece de Sürdü

25.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Kent merkezinde toplanan göstericiler, büyük jüri kararına duydukları öfkeyi yansıtmaya devam etti. Polis, kimi göstericilerin camları kırdığı olaylarda en az 24 kişiyi gözaltına aldı

Louisville'deki Protestolar İkinci Gece de Sürdü

Kentucky eyaletinin Louisville kentinde büyük jürinin siyah sağlık çalışanı Breonna Taylor'ın yaşadığı apartmana baskın düzenleyen ve çıkan çatışmada Taylor'ın ölümüne neden olan üç beyaz polis memuruna cinayet suçlaması yöneltilmemesi kararı vermesi üzerine başlayan protestolar, dün gece de devam etti.

Perşembe gecesi Louisville kent merkezinde toplanan göstericiler, büyük jüri kararına duydukları öfkeyi yansıtmaya devam etti. Polis, kimi göstericilerin camları kırdığı olaylarda en az 24 kişiyi gözaltına aldı.

Yüzden fazla protestocu, gece sokağa çıkma yasağının devreye girmesi üzerine First Unitarian Kilisesi'ne sığındı.

Perşembe sabah erken saatlerde bir grup silahlı beyazın protestocularla yüzleşmesi sırasında gergin anlar yaşanmış, ancak çatışma çıkmamıştı.
Louisville Belediye Başkanı Greg Fisher, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ”Bu acıyla ne yapacağız? Bu sorunun basit bir yanıtı yok” dedi.

Siyah sağlık çalışanı Breonna Taylor, polisin, yaşadığı apartman dairesine ”kapıyı çalmadan” uyuşturucu madde aramak üzere düzenlediği baskında çıkan çatışmada vurularak ölmüştü. ”Kapı çalınmadan” yapılan baskınlar, polise, kanıtların tahrip edilmesini engellemek amacıyla bir haneye habersiz girme yetkisi tanıyor.

Kentucky Baş Savcısı Daniel Cameron, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Breonna Taylor'ın komşularından birinin polisin Taylor'ın dairesine girmeden önce kapıda olduklarını belirttiğini, bu nedenle baskının ”habersiz” olarak tanımlanamayacağını kaydetti.

Cameron, önce Taylor'ın erkek arkadaşı Kenneth Walker'ın eve giren polislere ateş ettiğini, bu nedenle polislerin ”kuvvet kullanmasının haklı olduğunu” belirtti. Kenneth Taylor, polisin kapıda olduğunu duyurmadığını, bu nedenle eve zorla girmeye çalışanlar olduğunu düşündüğünü için ateş ettiğini söylüyor.

Yapılan aramada Taylor'ın dairesinde uyuşturucu maddeye rastlanmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Evlenecek çiftlere 5000 dolar hibe!Evlenecek çiftlere 5000 dolar hibe!
Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası ne anlama geliyor?Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası ne anlama geliyor?
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Diğer Haberler
Pompeo'dan Yunanistan'a destek ziyareti
Pompeo'dan Yunanistan'a destek ziyareti
Japonya’da evlenecek çiftler 5000 dolar hibe
Evlenecek çiftlere 5000 dolar hibe!
Avusturalya'da kedi tabletle onlarca selfie 'çekmiş'
Avusturalya'da kedi tabletle onlarca selfie 'çekmiş'
Emniyet Teşkilatı’nda büyük skandal! Görev başında cinsel ilişkiye girdiler
Emniyet Teşkilatı’nda büyük skandal! Görev başında cinsel ilişkiye girdiler
Vietnam'da 320 bin kullanılmış prezervatif ele geçirildi!
Vietnam'da 320 bin kullanılmış prezervatif ele geçirildi!
İlk aşı hakkında önemli açıklama: Bulaşmayı durdurmayacak!
İlk aşı hakkında önemli açıklama: Bulaşmayı durdurmayacak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.