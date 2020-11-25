Loujain al-Hathloul: Suudi kadın hakları savunucusunun yargılandığı dava 'terör mahkemesine nakledildi'

Geçen hafta sonu Riyad'da yapılan G20 zirvesi sırasında, uluslararası insan hakları kuruluşları, tutuklu kadınların ve hükümeti eleştiren diğer tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Mayıs 2018'de gözaltına alınan ve kadınların araba kullanmasına izin verilmesi için kampanya yürüten Hathloul ve diğer 12 kadın hakları savunucusu, Suudi Arabistan krallığına düşman dış örgütlerle komplo kurmakla suçlanıyor.

İnsan hakları grupları, 20028'de terör davaları için kurulan özel ceza mahkemesinin, barışçıl muhalifleri cezalandırmada kullanıldığını ve adil yargılama standartlarını ihlal ettiğini ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletler kadın hakları komitesi uzmanları, Hathloul'un fiziksel ve ruhsal sağlığı ile ilgili kaygı duyduklarını kaydetti.

Hathloul'un ailesi, kızlarının üç ay boyunca hücre hapsinde tutulduğunu, kimseyle görüşmesine izin verilmediğini, elektrik, kırbaç ve cinsel taciz işkencelerine maruz kaldığını söylüyor. Hükümet ise bu iddiaları reddediyor.

Yetkililer, el-Hathloul'a yönelik suçlamaların yabancı diplomatlar, medya ve aktivist gruplarla ilişkiye geçmeyi içerdiğini belirtiyor, ancak bu konuda herhangi bir delil sunulmadı.

Bazıları Hathloul'unki gibi çok eleştiri alan davalara son verilmesini savunurken, diğerleri de bunun daha büyük tavizlere yol açabileceği gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman 2018'de Bloomberg'e verdiği bir mülakatta, Hathloul'un casus olduğunu kanıtlayan videolar olduğunu iddia etmişti. Diğer haberlerde ise onun sadece yabancı diplomatlar, medya ve diğer aktivistlerle irtibata geçmekle suçlandığı ifade ediliyor.

Hathloul'un ailesi ise cezaevinde işkence görmediğine dair bir mektup yazması veya televizyonda konuşması karşılığında serbest bırakılmasının teklif edildiğini söylüyor.