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Louvre Müzesi'nde Leonardo da Vinci rekoru!

İLGİNÇ HABERLER  | 25.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı noktalarında Leonardo da Vinci'nin 500'üncü ölüm yıl dönümüne özel etkinlikler düzenleniyor. Rönesans'ın dahi ismi için hazırlanan etkinlikler arasında en çok dikkat çekenlerden biri Louvre Müzesi'nde açılan sergi oldu. Ziyaretin sona erdiği sergide ziyaretçi rekoru kırıldı.

Louvre Müzesi'nde Leonardo da Vinci rekoru!

Rönesans döneminin dahi ismi, matematikçi, mucit, botanikçi, mimar, mühendis, filozof, müzisyen, heykeltraş ve ressam Leonardo Da Vinci, bundan 500 yıl önce Fransa’nın Amboise bölgesinde hayata gözlerini yumdu. Da Vinci’nin 500’üncü ölüm yıl dönümü için Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde 20 yıldır hummalı bir çalışma yapılıyordu.

Amaç, bu özel yılda Da Vinci’nin eserlerinin olduğu sergiyi sanatseverlerle buluşturmaktı. O sergi, geçtiğimiz 24 Ekim’de açıldı. İlk gün 260 bin bilet satıldı. Şubat başında ise 30 bin bilet 3 saatte tükendi. Müzeden henüz net bir rakam iletilmedi ama müzenin müdürü Jean-Luc Martinez, Martinez, British Museum ile Vatikan ve Russya'daki Hermitage Müzesi'nden gelen eserlerle birlikte 162 yapıtın bulunduğu serginin gişe rekoru kırdığını da belirtti.

Serginin resmi ziyaretçi sayısı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Louvre müzesi Leonardo da Vinci

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