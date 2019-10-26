Louvre Müzesi’nde Dev Leonardo da Vinci Sergisi

Louvre Müzesi, Rönesans döneminin temsilcisi, sanat ve bilim alanında dahi eserler bırakan Leonardo Da Vinci'nin ölümünün 500. yılı onuruna, sanatçı için hazırlanan en büyük sergiye ev sahipliği yapıyor.

Ünlü piramitlerin hemen altındaki Napolyon Salonu'nda, bilim adamı, mühendis ve sanatçı Da Vinci'ye ait dünyanın dört bir köşesinden diplomatik girişimlerle getirilen 162 eser, 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında, 4 ay boyunca, sanatçının insanlığa katkısını gözler önüne serecek.

Sanatçıya adanan en büyük sergi olmasında, İngiliz Royal Collection, Rus Hermitage Müzesi, New York Metropolitan Müzesi ve Vatikan'dan sergi için ödünç verilen eserlerin payı büyük.

Louvre Müzesi’nin resim bölümü yöneticisi Vincent Delieuvin, gelmesi olanaklı tüm tabloları getirtmek için 10 yıldır çalıştıklarını belirtiyor.

En büyük katkı İngiltere Kraliçesi'nin özel koleksiyonundan. Kraliçe, sergi için, Leonardo'nun 24 paha biçilmez desenini Louvre'a ödünç verdi.

Louvre sanatçının 20 civarındaki tablosunun 6'sına sahip. Dünyadan sergi için ödünç verilen eserlerle birlikte bu sayı 11'e yükseldi. Sergide, tabloların yanı sıra bilimsel ve teknik çizimler, el yazmaları, heykeller ve diğer objeler de sergide yer alıyor. Sanat uzmanları şimdiden serginin yılın en büyük müze etkinliği olacağından emin.