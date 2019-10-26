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Louvre Müzesi’nde Dev Leonardo da Vinci Sergisi

26.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Louvre Müzesi, Rönesans döneminin temsilcisi, sanat ve bilim alanında dahi eserler bırakan Leonardo Da Vinci'nin ölümünün 500. yılı onuruna, sanatçı için hazırlanan en büyük sergiye ev sahipliği yapıyor

Louvre Müzesi’nde Dev Leonardo da Vinci Sergisi

Louvre Müzesi, Rönesans döneminin temsilcisi, sanat ve bilim alanında dahi eserler bırakan Leonardo Da Vinci'nin ölümünün 500. yılı onuruna, sanatçı için hazırlanan en büyük sergiye ev sahipliği yapıyor.

Ünlü piramitlerin hemen altındaki Napolyon Salonu'nda, bilim adamı, mühendis ve sanatçı Da Vinci'ye ait dünyanın dört bir köşesinden diplomatik girişimlerle getirilen 162 eser, 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında, 4 ay boyunca, sanatçının insanlığa katkısını gözler önüne serecek.

Sanatçıya adanan en büyük sergi olmasında, İngiliz Royal Collection, Rus Hermitage Müzesi, New York Metropolitan Müzesi ve Vatikan'dan sergi için ödünç verilen eserlerin payı büyük.

Louvre Müzesi’nin resim bölümü yöneticisi Vincent Delieuvin, gelmesi olanaklı tüm tabloları getirtmek için 10 yıldır çalıştıklarını belirtiyor.

En büyük katkı İngiltere Kraliçesi'nin özel koleksiyonundan. Kraliçe, sergi için, Leonardo'nun 24 paha biçilmez desenini Louvre'a ödünç verdi.

Louvre sanatçının 20 civarındaki tablosunun 6'sına sahip. Dünyadan sergi için ödünç verilen eserlerle birlikte bu sayı 11'e yükseldi. Sergide, tabloların yanı sıra bilimsel ve teknik çizimler, el yazmaları, heykeller ve diğer objeler de sergide yer alıyor. Sanat uzmanları şimdiden serginin yılın en büyük müze etkinliği olacağından emin.

Hangi tablolar var?

Sergi, sanatçının doğduğu Floransa yakınlarındaki Vinci kentinden başlayıp, Leonardo Da Vinci'nin sanat yolculuğunun tarihsel sıralamasına uygun olarak, Milano, Venedik, Roma ve Fransa'ya yaptığı yolculukların zamanına uygun olarak gruplandırılmış.

Da Vinci'nin en büyük eserlerinden Aziz Jean-Babtiste ya da "Vaftizci Yahya" (Saint Jean-Baptiste), "Azize Meryem" (Saint Anne) ve Mona Lisa'nın (La Jaconde) orijinali Louvre Müzesi'ne ait.

Leonardo’nun ömrünün son 3 yılını geçirdiği ve hayata gözlerini yumduğu Fransa'daki Amboise Şatosu'na gelirken bu üç dev eseri yanında getirdiği biliniyor.

Bu üç eserin yanı sıra Vatikan'ın ödünç verdiği "Müzisyenin portresi", St. Ptersbourg Hermitage Müzesi'nden gelen "Benois Madonna/Madonna ve çiçekli çocuk", Louvre'un koleksiyonunda yer alan "La Belle Ferronniere/Zincirli Güzel", "Kayalıklar Bakiresi" ve "La Scapigliata"nın da orijinali görülebilecek.

Leonardo'nun Milano’da Santa Maria della Grazie Kilisesi’nin yemekhane duvarındaki "L'ultima Cena / Son Akşam Yemeği"nin bir kopyası da sergide yer alıyor.

"Vitruvius Adamı" sergileniyor

Da Vinci’yi 'sanatçıdan bilim adamlığına taşıyan', insan vücudunun ideal orantısını çizdiği paha biçilmez eseri "L'homme de Vitruve/ Vitruvius Adamı" (The Vitruvian Man ) için pazarlıklarsa son haftaya kadar devam etti. Fransa, 2020'da yapılacak Raphael sergisine bir kaç eser verme sözüyle bu paha biçilmez deseni sergiye dahil etmeyi başardı. Venedik’teki Accademia Galerisi'nde ısı kontrollü bir kasada tutulan eser, çok ender halka açılıyor.

Kızıl ötesi ışınlarla reflektografi (gölgeleme) tekniğiyle Mona Lisa başta olmak üzere, önemli eserlerinin desen tekniği çıkarılmış.

Mona Lisa yerinde kalacak

Sanatçının iki dev eseri sergiye katılmayacak. Louvre Resim Bölümü yöneticisi Vincent Delieuvin ve Grafik Sanatları bölümü başkanı Louis Frank'ın yönetimindeki ekip, Mona Lisa'nın Louvre'daki salonunda gösterilmeye devam etmesini kararlaştırıyor.

Zira, günde 30 bin kişinin ziyaret ettiği 'dünyanın en ünlü tablosu' Mona Lisa sergiye dahil edilirse, "serginin gezilmez olacağı” endişesi hakim. Ancak Mona Lisa'nın "gülümsemesini" görmek isteyenler 3D boyutunda hazırlanan sanal gerçeklik kaskları ile görebilecekler.

"Dünyanın en pahalı tablosu" da olacak mı?

Son ana kadar "dünyanın en pahalı" tablosu olan Salvator Mundi'nin sergide yer alıp almayacağı konusu muğlak kaldı. Louvre yetkilileri konunun henüz netlik kazamadığını, ancak "umutlarını da yitirmediklerini" dile getiriyor.

Söylentilere göre, Christie's tarafından 'esrarengiz' bir alıcı tarafından 450 milyon 300 bin Euro'ya satılan tablonun, Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a ait olduğu belirtiliyor.

Sergide, Salvator Mundi'nin, Leonardo'nun atölyesinde öğrencileri tarafından aynı dönemde yapılan bir versiyonu yer alacak.

Ziyaretçiler 4 ay boyunca, dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyecekleri Rönesans üstadı Leonardo Da Vinci'nin eserlerinin toplandığı en geniş sergiye tanıklık edecekler.

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