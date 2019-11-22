Louvre Müzesi’nde Leonardo Da Vinci sergisi

Dünyanın en ünlü ressamlarından Leonardo Da Vinci’nin, ölümünün 500. yıl dönümü nedeniyle Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde açılan sergi rekor ilgiyle karşılandı.

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü müzesi Louvre, 24 Ekim’de açılan, Rönesans döneminin temsilcisi, sanat ve bilim alanında birçok eser bırakan Leonardo Da Vinci’nin ölümünün 500. yıl dönümü dolayısıyla sanatçının onuruna düzenlenen sergiye ev sahipliği yapıyor. Açılalı henüz bir ay olmadan sergiyi 365 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Louvre Müzesi’ndeki piramitlerin altındaki Napolyon Salonu’nda, bilim adamı, mühendis ve sanatçı Da Vinci’ye ait dünyanın dört bir köşesinden diplomatik girişimler sonucu toplanan 162 eser sergileniyor. 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında sürecek olan sergide Leonardo Da Vinci’nin insan toplumuna katkısı gözlenecek.

Louvre Müzesi’nde İngiliz Royal Collection, Rus Hermitage Müzesi, New York Metropolitan Müzesi ve Vatikan’dan sergi için ödünç verilen eserler de yer alıyor. Bu serginin Louvre Müzesi’nde açılabilmesi için 10 yıldır çalışma yapıldığı belirtildi. Sergide yer alan eserlerin çoğu, İngiltere Kraliçesi’nin özel koleksiyonundan sergi için özel getirildiği belirtiliyor.

Sergi, sanatçının doğduğu Floransa yakınlarındaki Vinci kasabasından başlayıp, Leonardo Da Vinci’nin sanat yolculuğunun tarihsel sıralamasına uygun olarak, Milano, Venedik, Roma ve Fransa’ya yaptığı yolculuklar sergileniyor.

Sergide Vatikan’ın ödünç verdiği "Müzisyenin portresi", St. Petersburg Hermitage Müzesi’nden gelen "Benois Madonna (Madonna ve çiçekli çocuk)", Louvre’un koleksiyonunda yer alan "La Belle Ferronniere (Zincirli Güzel)", "Kayalıklar Bakiresi" ve "La Scapigliata"nın da orijinali sergide yer alıyor.

Leonardo’nun Milano’da Santa Maria della Grazie Kilisesi’nin yemekhane duvarındaki L’ultima Cena’nın (Son Akşam Yemeği) bir kopyası da aynı şekilde serginin giriş alanında yer alıyor. Sergiyi gezen ziyaretçiler 4 ay boyunca, Rönesans dönemi üstadı Leonardo Da Vinci’nin eserlerinin toplandığı en geniş sergiyi gezmiş olacak. Sergiyi ziyaret edebilmek için birkaç hafta önce rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

