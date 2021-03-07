Amerika Birleşik Devletler’inin New York kentindeki reklam panolarına yansıtılan “Stop Erdogan” birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Böyle bir yazının reklam panolarına yansıtılma sebebi tam olarak bilinmese de, karşı tepkiler çığ gibi büyüdü. Peki gündemde sıklıkla gördüğümüz “Love Erdoğan” nedir? “Love Erdoğan” ne anlama geliyor?

“Love Erdoğan” nedir?

Ordu’da, ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan “Stop Erdogan” yazısından sonra, LED ekranlara Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla “Love Erdoğan” görseli yansıtıldı.

Ordu’dan sonra ise bugün New York kentindeki Times Meydanı’nda dijital ekranında “Love Erdoğan” yazılı kamyonet dolaştırıldı. Kamyonetin dijital ekranında Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında bir fotoğrafı bulunuyordu. Kamyonetin hoparlörlerinden ise dombra çalındı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi ile Türkiye'nin pek çok ilinde "Love Erdoğan" yazılı birçok afiş asıldı.

Bunun yanı sıra “Stop Erdogan” yazılı reklam panosuna bazı ülkeler de tepki gösterdi. Bosna Hersek’in başkentı Saraybosna’daki reklam panolarına da “Love Erdoğan” yazılı görseller yansıtıldı.



