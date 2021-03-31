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  4. Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

31.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yarışmasının unutulmaz isimlerinden Georgia Steel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tam puan aldı.

Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

İngiltere’nin en çok izlenen reality programı Love Island (Aşk Adası) ile yıldızı parlayan 23 yaşındaki Georgia Steel, dantelli beyaz iç çamaşırı ile verdiği pozları Instagram’dan paylaştı.

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Hayranlarını adeta büyüleyen Georgia Steel, ayna karşısında verdiği pozlarla hayranlarından tam puan aldı. Genç isim anlaştığı iç çamaşırı markasının tanıtımını yapmak için bir süredir Instagram hesabından bu tarz paylaşımlar yapıyor.

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Love Island yarışmasının 4. sezonuna katılarak adını duyurmayı başaran Georgia Steel, geçtiğimiz günlerde verdiği bir partiyle 23 yaşına bastı.

Love Island güzeli Georgia Steel Instagram’ın ateşini yükselttiLove Island güzeli Georgia Steel Instagram’ın ateşini yükseltti

Genç isim Georgia Steel, yarışmadayken ön plana çıkmak için erkek yarışmalara kucak dansı yapmasıyla hatırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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