Love Island'ın yeni yarışmacısı OnlyFans yıldızı Shannon Singh cinsel hayatını anlattı

“Biri Bizi Gözetliyor” programına benzeyen Love Island yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor. İngiltere’nin yeni izdivaç programı olan Love Island, cinselliğin had safhada olduğu bir program.

Reytingleri alt üst eden yarışma Love Island’ın yeni yarışmacılarından olan OnlyFans yıldızı Shannon Singh açıklamalarıyla olay oldu.

Shannon Singh yaptığı açıklamada günde 8 kez seks yaptığını ve sertliği sevdiğini itiraf etti. OnlyFans fotoğraflarıyla yüklüce para kazanan ünlü isim "Cinsel olarak çok aktifim.” dedi.

Özel hayatına dair her şeyi anlatan Singh evinin her yerinde cinsel ilişkiye girmekten hoşlandığını söyleyerek "Biraz sabah seksini severim" dedi.

LOVE ISLAND YARIŞMASI HAKKINDA

Love Island’da 12 farklı yarışması yer alıyor ve hepsine içinde her şeyi bulunan birer villa veriliyor. Love Island’ın tek amacı, yarışmacıların kendilerine uygun partnerlerini seçmeleri… Tabii bu partner ile yaşayacakları ilişki için izleyicileri de ikna etmek zorundalar.



