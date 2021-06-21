MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Love Island'ın yeni yarışmacısı OnlyFans yıldızı Shannon Singh cinsel hayatını anlattı

Love Island'ın yeni yarışmacısı OnlyFans yıldızı Shannon Singh cinsel hayatını anlattı

21.06.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island 2021'in yeni yarışmacılarından olan OnlyFans yıldızı Shannon Singh, özel hayatını anlatmaktan çekinmedi. Singh günde 8 kez seks yapmakla övünüyor.

Love Island'ın yeni yarışmacısı OnlyFans yıldızı Shannon Singh cinsel hayatını anlattı

“Biri Bizi Gözetliyor” programına benzeyen Love Island yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor. İngiltere’nin yeni izdivaç programı olan Love Island, cinselliğin had safhada olduğu bir program.

Reytingleri alt üst eden yarışma Love Island’ın yeni yarışmacılarından olan OnlyFans yıldızı Shannon Singh açıklamalarıyla olay oldu.

eaea

Shannon Singh yaptığı açıklamada günde 8 kez seks yaptığını ve sertliği sevdiğini itiraf etti. OnlyFans fotoğraflarıyla yüklüce para kazanan ünlü isim "Cinsel olarak çok aktifim.” dedi.

Özel hayatına dair her şeyi anlatan Singh evinin her yerinde cinsel ilişkiye girmekten hoşlandığını söyleyerek "Biraz sabah seksini severim" dedi.

Ekran Alıntısı

LOVE ISLAND YARIŞMASI HAKKINDA

Love Island’da 12 farklı yarışması yer alıyor ve hepsine içinde her şeyi bulunan birer villa veriliyor. Love Island’ın tek amacı, yarışmacıların kendilerine uygun partnerlerini seçmeleri… Tabii bu partner ile yaşayacakları ilişki için izleyicileri de ikna etmek zorundalar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Survivor finale kaç kişi gidecek?Survivor finale kaç kişi gidecek?
Anahtar Kelimeler:
Love Island OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis merkezinde ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Polis merkezinde ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Ceset zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

Ceset zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mersin turistlerin gözdesi oldu

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.