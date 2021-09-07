Love Island’la adını duyuran Sharon Gaffka, giydiği cesur elbiseyle neredeyse frikik veriyordu!

Love Island 2021 programının yarışmacıları sosyal medyada ünlerine ün kattı. İddialı programın yeni sezonunda yarışan Sharon Gaffka, evdeki diğer yarışmacılardan Liberty Poole'un 22. doğum günü partisine katıldı. 25 yaşındaki genç isim, seçtiği cesur kıyafetle zor anlar yaşadı.

SHARON GAFFKA KİMDİR?

Sharon Gaffka, İngiltere’de Ulaştırma Bakanlığında memur olarak çalışırken Love Island yarışmasına başvurdu. Başvurusu kabul edilen güzel isim, programın 7. sezonunda boy gösterdi.

Yarışmayı kazanamasa da şimdiden ünlü markalarla iş yapmaya başladı. Daha önce de güzellik yarışmasına katılarak şansını deneyen Sharon Gaffka, aradığı şöhreti Aşk Adası programında buldu.

