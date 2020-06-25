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Love Island programında yeni skandal! Tanışıp cinsel ilişkiye girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

Avustralya'da iki hafta önce yayınlanmaya başlayan Love Island programının geçen haftaki bölümünde, yarışmacılar Grant ve Tayla eşleştikten iki saat sonra battaniye altında cinsel ilişkiye girdiler. Bu durum, çoğu izleyici tarafından tepkiyle karşılandı.

Love Island programında yeni skandal! Tanışıp cinsel ilişkiye girdiler

Love Island programı yine olay oldu. Grant, programın ilk haftasında kadın yarışmacı Cassidy ile eşleştikten sonra Cassidy'i bırakıp Tayla ile eşleşti.

Grant ve Tayla eşleştikten iki saat sonra ilişkiye girerken aynı odada kalan Cassidy, eski eşi Grant'ın Tayla ile ilişkisinin izlemek zorunda kaldı. Çift, ilişki sırasında çok ses çıkardıkları için villada kalan diğer yarışmacılar rahatsız oldular.

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Çift ilişkiye girmeden önce villanın banyosunda yakınlaştılar daha sonra Cassidy ile paylaştıkları odaya gelip battaniye altında ilişkiye girdiler.

İzleyiciler Grant'a, Tayla ile eşleştikten iki saat sonra ilişkiye girmelerini ve bunu Cassidy'nin yanında yaptığı için tepki gösterdiler.

Bazı izleyiciler ise çiftin en azından Cassidy'nin duygularına saygı gösterip ilişkiye girmek içinen az 24 saat beklemeleri gerektiğini söyledi.

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