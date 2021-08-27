Love Island yarışmacısı Millie göğüs bandıyla gündem oldu

Love Island yarışmasının finali de yarışma boyunca yaşananlar kadar heyecanlı geçti. Müstehcenlik sınırlarını zorlayan yarışmada tüm program boyunca kimileri yorgan altında cinsel ilişkiye girdi, kimileri fantezilerini gerçekleştirdi, kimileri aşkı buldu kimileriyle bir sonraki aşamada bir kariyer edinmek içzin hareket etti.

Yarışmanın kazananı Millie Court ise bunların neredeyse hepsini yaptı. Millie moda kariyerine odaklandığını açıkça gösterdiğinden, tüm sezon boyunca iddialı kıyafetleriyle tanınıyor. Bu sebeple de ünlü yarışmacı yaşanma ihtimali olan frikikleri düşünerek çeşitli püf noktalarına dikkat ediyor.

Son olarak partneriyle canlı yayında öpüşürken göğsü açılan Millie önlemini almasıyla gündem oldu. Millie sütyen tercih etmese de göğüs bandıyla yakın arkadaş oldu.

Millie Court verdiği frikikle gündem olunca yarışmanın fanları Twitter'da yorum yağdırdı. Herkes Millie'nin göğüs bandının ne olduğunu bilmek istediğini söyledi. Fanlar artık bu önlemin detaylarını ve göğüs bandının markasını öğrenmek için yarışmacıya yorum yağdırdı.

