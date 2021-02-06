Love Island yıldızı hastalığını üstsüz pozla duyurdu

Love Island programıyla adını duyuran Olivia Bowen, 17 yaşından beri sedef hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Sedef hastalığı yüzünden vücudunda oluşan lekeleri göstermek için Instagram’dan leylak rengi iç çamaşırı ile poz verdi.

'Kendini her şekilde sevmenin' önemli olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki televizyon yıldızı, Instagram paylaşımını şu notla tamamladı:

'Güzel iç çamaşırları beni her zaman güzel hissettiriyor. Bu fotoğraf hakkında yazabileceğim çok şey var, ama bunun yerine şunu söyleyeceğim, hayat yolculuğunuzda kendinizi her şekilde sevin, iyi günlerimiz var ve kişiliğimizi oluşturmamıza neden olacak günler var. İkisi de aynı derecede önemlidir.'

Olivia Bowen, Ocak ayında Instagram sayfasında yaptığı üstsüz bir paylaşımla sedef hastalığının vücudunun yüzde 50’sini kapladığını söylemişti.



