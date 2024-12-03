Love Island yıldızı yaşadıklarını ağlayarak anlattı! Emniyet kemerini boynuna dolayıp...

Love Island yıldızı Megan Barton Hanson, tacizci eski sevgilisi tarafından kendisine yapılanları açıkladı.

Prezervatifi rızası olmadan çıkardıktan sonra hamile kaldığını söyleyen yıldızı isim konuşmakta zorlandı.

Megan, hamileliği sonlandırmayı tercih ettiklerini ancak eski sevgilisinin işlemden sonra eve dönerken şiddetli bir öfkeye kapıldığını açıkladı ve "Adam, 'İğrençsin. Az önce bebeğimizi öldürdün. Beni hasta ediyorsun' dedi, sonra emniyet kemerini aldı, boynuma doladı, burnumu ısırdı - bu burun ameliyatından sonraydı - ve 'Yeni burnunla güzel olduğunu mu sanıyorsun?' dedi. Isırdı, beni çekmeye başladı" diyerek dehşet anlarını anlattı.

"O kadar şoktaydım ki gözyaşlarımı bile tutamıyordum. Nefes alamıyordum" diyen Megan, eski sevgilisinin kendisini öldürmekle tehdit etmesi üzerine kendisine güvenli bir yere kaçması için '10 saniye' verdiğini söyledi.