Löw, Özil’in federasyona yönelik ırkçılık suçlamalarını reddetti

Teknik direktör Löw, bu suçlamaların abartılı olduğunu savundu.Alman futbol milli takımı teknik direktörü Joachim Löw, eski milli futbolcu Mesut Özil’in Alman Futbol Federasyonu’na yönelik ırkçılık suçlamalarını reddetti. Almanya’nın Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda sergilediği kötü performansa dair bir değerlendirme için Münih’te basının karşısına geçen Löw, “Özil federasyona yönelik ırkçılık suçlamalarıyla abartılı davrandı” ifadesini kullandı ve “Takımımda en ufak bir ırkçı söylem olmadı, hep değerleri temel aldık.” şeklinde konuştu.

Özil 22 Temmuz tarihinde paylaştığı üç Tweet ile Alman milli takımından ayrılacağını duyurmuştu. Türk asıllı olduğu için maruz kaldığı ırkçılıktan yakınan ve Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel’e sert eleştiriler yönelten Özil, “hissettiği ırkçılık ve saygısızlık nedeniyle milli takımda artık yer almayacağını üzülerek bildirmek zorunda olduğunu” açıklamıştı.

Mesut Özil, mayıs ayında diğer Türk asıllı milli futbolcu İlkay Gündoğan ile birlikte Londra’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek fotoğraf çektirmesinin ardından yoğun tartışmaların odağında yer almış, Alman Futbol Federasyonu’nun fotoğrafın neden olduğu kriz süresince sergilediği tavır da eleştirilmişti. Özil’in milli takımı bırakması, Almanya’da yoğun bir ırkçılık ve ayrımcılık tartışması başlatmıştı.