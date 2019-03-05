Löw üç Bayernli ile yollarını ayırdı

Almanya A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Joachim Löw, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesinde, Bayern Münih’in yıldız oyuncuları Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller’i bundan böyle kadroda düşünmediğini bildirdi. Almanya Futbol Federasyonu’ndan (DfB) yapılan açıklamada da, ilgili kararın Joachim Löw ve Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff tarafından üç futbolcuya bildirildiği belirtildi. Aldığı bu kararla, geçtiğimiz yıl Rusya’da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası ve Uluslar Ligi’ndeki başarısızlığın ardından takımdaki yeniden yapılanma sürecini devam ettiren Löw, Hummels, Boateng, Müller üçlüsüyle alakalı olarak, “Mats, Jerome ve Thomas’a, birlikte geçirdiğimiz başarılı, olağanüstü ve benzersiz yıllar için teşekkür ediyorum“ dedi.

Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası

Aldığı kararı, “yenilenme adına önemli bir sinyal“ olarak nitelendiren Joachim Löw, bu sayede genç futbolcuların kendilerini gösterebilmeleri için gerekli alanı bulacaklarını ve artık daha fazla sorumluluk almak zorunda olduklarını dile getirdi. Joachim Löw bir süre önce de şu an İtalya’nın Juventus Torino takımında forma giyen Sami Khedira’nın milli takım kariyerinin bittiğini ve kalede de, Manuel Neuer‘in yerine FC Barcelona’da oynayan Ter Stegen’i düşünebileceğini ifade etmişti. Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında ilk maçını 24 Mart’ta Amsterdam’da Hollanda’ya karşı oynayacak. Toplamda dört dünya şampiyonluğu bulunan ekip, bu maç öncesinde, 20 Mart’ta Wolfsburg kentinde Sırbistan ile bir hazırlık maçı yapacak.

dpa,SID / ET,EC

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