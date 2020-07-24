HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?

Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Antlaşması 97 yaşında. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması yıl dönümünde bir kez daha gündeme geldi. Dönem dönem çeşitli tartışmalara konu olan Lozan Antlaşması önemi merak ediliyor. İşte detaylar…

Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?

Tarihin en önemli hukuk metinlerinden bir tanesi olan Lozan Antlaşması imzalanışının üzerinden 97 yıl geçti. Dönem dönem çeşitli tartışmalarla yeniden gündeme gelen Lozan Barış Antlaşması hakkında pek çok konu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Lozan Barış Antlaşması kaç maddeden oluşmaktadır ve önemi nedir? İşte tüm detaylar...

Lozan Antlaşması nedir?

Yapıldığı dönemki Türkçesi ile Lozan Sulh Muahedenamesi olarak geçen Lozan Antlaşması, İsviçre’nın Lozan şehrinde imzalandı. Antlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile Britanya İmparatorluğu, İtalya Krallığı, Fransız Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, Japon İmparatorluğu, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı temsilcileri tarafından imzalandı. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı yer ise Leman Gölü kıyısındaki Beau - Rivage Palace’tı. Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anlaşması şeklinde kabul ediliyor.

Lozan Antlaşması ne zaman imzalandı?

Lozan Antlaşması tarafları arasında İsviçre’nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandı. Lozan Antlaşması ile ilgili olarak bir dönem; 2023’te Lozan antlaşması bitiyor mu ve Lozan Antlaşması’nın zafer olup olmadığı tartışmaları yapılmıştı.

Lozan Antlaşması önemi

İmzalanmasının 97. yılında Lozan Antlaşması neden önemli sorusunun cevabı da merak ediliyor. Sevr Anlaşması’nı geçersiz kılan Lozan Antlaşması tarihi bir öneme sahip. I. TBMM tarafından imzalanan anlaşma, II. TBMM tarafından da onaylandı. Antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ile Misak-ı Milli; itilaf devletlerince resmen tanınarak kabul edildi. Lozan Barış Antlaşması sonuçları nelerdir sorusunun cevabı da merak ediliyor. Lozan ile Türkiye, savaş tazminatı ödemekten kurtuldu. Irak sınırı hariç ülke sınırları belli oldu ve Türkiye bakımından I. Dünya Savaşı sonlandı.

Türkiye sınırları, Lozan Antlaşması büyük oranda bugünkü haline geldi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilen ekonomik imtiyazlar kaldırıldı. Dünyanın en uzun süreli barış antlaşmalarından bir tanesi olan Lozan Antlaşması etkisini bugüne dek devam ettirdi. Lozan Barış Antlaşması, I. Dünya Savaşı’ndan sonra İstanbul’da bulunan Osmanlı yönetiminden bağımsız şekilde Ankara’da kurulan hükümetin uluslararası anlamda meşruiyet kazandığı bir anlaşma olarak geçiyor.

Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti için kurucu anlaşma olarak geçiyor. Lozan Antlaşması, azınlık hakları ile ilgili de bazı düzenlemelerin getirildiği bir anlaşma oldu. Türkiye’deki gayrimüslimler; azınlık şeklinde tanımlandı. Lozan’ın bir diğer önemi ise Ege Denizi ve adaların aidiyeti hakkındaki düzenlemeler. 12 ada üzerindeki haklarından feragat eden Türkiye’ye, Bozcaada ve Gökçeada’nın kontrolü bırakıldı.

Lozan Antlaşması maddeleri

Lozan Antlaşması toplamda 143 maddeden meydana geliyor. 143 madde içerisindeki en önemli konular arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırladı, Osmanlı Devleti’nden kalan borçlar, savaş tazminatı, boğazlar meselesi, kapitülasyonlar, azınlıklar, patrikhane ve yabancı okulların durumu bulunuyor. Lozan Antlaşması, imzalanmasının 97. yılında bir kez daha konuşuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Kurban Bayramı için yola çıkacaklar dikkat! Bayram trafiği ne zaman başlayacak?Kurban Bayramı için yola çıkacaklar dikkat! Bayram trafiği ne zaman başlayacak?
Kekemelik: Neden olur, nasıl geçer?Kekemelik: Neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunan Haberler

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Soluğu Şeyma Subaşı'nın yanında aldılar

Soluğu Şeyma Subaşı'nın yanında aldılar

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Cemal Metin Avcı kimdir?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Diğer Haberler
Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk! 'Yeşil sancak' dikkatlerden kaçmadı

Ayasofya Camisi'nde yeşil sancak detayı! Ne anlama geliyor?

Erdoğan açıkladı! İşte Ayasofya'daki ilk cuma namazına katılan kişi sayısı

Ayasofya'daki ilk cuma namazına kaç kişi katıldı?

Ayasofya'daki hutbede dikkat çeken 'kılıç' detayı

Ayasofya'daki hutbede dikkat çeken 'kılıç' detayı

Tansu Çiller Ayasofya Camii'ne geldi

Tansu Çiller Ayasofya Camii'ne geldi

Kurban Bayramı için yola çıkacaklar dikkat! Bayram trafiği ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı için yola çıkacaklar dikkat! Bayram trafiği ne zaman başlayacak?

İmamoğlu'un dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım

İmamoğlu'un dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.