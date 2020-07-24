Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?

Tarihin en önemli hukuk metinlerinden bir tanesi olan Lozan Antlaşması imzalanışının üzerinden 97 yıl geçti. Dönem dönem çeşitli tartışmalarla yeniden gündeme gelen Lozan Barış Antlaşması hakkında pek çok konu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Lozan Barış Antlaşması kaç maddeden oluşmaktadır ve önemi nedir? İşte tüm detaylar...

Lozan Antlaşması nedir?

Yapıldığı dönemki Türkçesi ile Lozan Sulh Muahedenamesi olarak geçen Lozan Antlaşması, İsviçre’nın Lozan şehrinde imzalandı. Antlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile Britanya İmparatorluğu, İtalya Krallığı, Fransız Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, Japon İmparatorluğu, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı temsilcileri tarafından imzalandı. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı yer ise Leman Gölü kıyısındaki Beau - Rivage Palace’tı. Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anlaşması şeklinde kabul ediliyor.

Lozan Antlaşması ne zaman imzalandı?

Lozan Antlaşması tarafları arasında İsviçre’nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandı. Lozan Antlaşması ile ilgili olarak bir dönem; 2023’te Lozan antlaşması bitiyor mu ve Lozan Antlaşması’nın zafer olup olmadığı tartışmaları yapılmıştı.