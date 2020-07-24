Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?

Tarihin en önemli hukuk metinlerinden bir tanesi olan Lozan Antlaşması imzalanışının üzerinden 97 yıl geçti. Dönem dönem çeşitli tartışmalarla yeniden gündeme gelen Lozan Barış Antlaşması hakkında pek çok konu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Lozan Barış Antlaşması kaç maddeden oluşmaktadır ve önemi nedir? İşte tüm detaylar...
Yapıldığı dönemki Türkçesi ile Lozan Sulh Muahedenamesi olarak geçen Lozan Antlaşması, İsviçre’nın Lozan şehrinde imzalandı. Antlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile Britanya İmparatorluğu, İtalya Krallığı, Fransız Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, Japon İmparatorluğu, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı temsilcileri tarafından imzalandı. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı yer ise Leman Gölü kıyısındaki Beau - Rivage Palace’tı. Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anlaşması şeklinde kabul ediliyor.
Lozan Antlaşması tarafları arasında İsviçre’nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandı. Lozan Antlaşması ile ilgili olarak bir dönem; 2023’te Lozan antlaşması bitiyor mu ve Lozan Antlaşması’nın zafer olup olmadığı tartışmaları yapılmıştı.
İmzalanmasının 97. yılında Lozan Antlaşması neden önemli sorusunun cevabı da merak ediliyor. Sevr Anlaşması’nı geçersiz kılan Lozan Antlaşması tarihi bir öneme sahip. I. TBMM tarafından imzalanan anlaşma, II. TBMM tarafından da onaylandı. Antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ile Misak-ı Milli; itilaf devletlerince resmen tanınarak kabul edildi. Lozan Barış Antlaşması sonuçları nelerdir sorusunun cevabı da merak ediliyor. Lozan ile Türkiye, savaş tazminatı ödemekten kurtuldu. Irak sınırı hariç ülke sınırları belli oldu ve Türkiye bakımından I. Dünya Savaşı sonlandı.
Türkiye sınırları, Lozan Antlaşması büyük oranda bugünkü haline geldi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilen ekonomik imtiyazlar kaldırıldı. Dünyanın en uzun süreli barış antlaşmalarından bir tanesi olan Lozan Antlaşması etkisini bugüne dek devam ettirdi. Lozan Barış Antlaşması, I. Dünya Savaşı’ndan sonra İstanbul’da bulunan Osmanlı yönetiminden bağımsız şekilde Ankara’da kurulan hükümetin uluslararası anlamda meşruiyet kazandığı bir anlaşma olarak geçiyor.
Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti için kurucu anlaşma olarak geçiyor. Lozan Antlaşması, azınlık hakları ile ilgili de bazı düzenlemelerin getirildiği bir anlaşma oldu. Türkiye’deki gayrimüslimler; azınlık şeklinde tanımlandı. Lozan’ın bir diğer önemi ise Ege Denizi ve adaların aidiyeti hakkındaki düzenlemeler. 12 ada üzerindeki haklarından feragat eden Türkiye’ye, Bozcaada ve Gökçeada’nın kontrolü bırakıldı.
Lozan Antlaşması toplamda 143 maddeden meydana geliyor. 143 madde içerisindeki en önemli konular arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırladı, Osmanlı Devleti’nden kalan borçlar, savaş tazminatı, boğazlar meselesi, kapitülasyonlar, azınlıklar, patrikhane ve yabancı okulların durumu bulunuyor. Lozan Antlaşması, imzalanmasının 97. yılında bir kez daha konuşuluyor.