Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu Fener Rum Lisesi’nin 570. Yıldönümü Kutlamasında Sahne Aldı

Türk-Yunan dostluğunun pekişmesi adına önemli bir davet olarak kabul edilen bu etkinliğe, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu memnuniyetle katıldı.

Fener Rum Patriği I. Bartholomeos’un da onurlandırdığı törene, İstanbul’un kültürel zenginliklerine vurgu yapan şarkılar damga vurdu. LMV Korosu, Türkçe ve Rumca dillerinde seslendirdiği ortak ezgilerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. İstanbul'un sevilen şarkılarının yanı sıra, Türk ve Rum kültürlerinden izler taşıyan eserler de etkinliğin ruhuna uygun bir şekilde icra edildi.

Konserin sonunda, Fener Rum Lisesi Müdürü Dimitris Zotos tarafından Lozan Mübadilleri Vakfı’na katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi. LMV Korosu Şefi Garip Meriç Mansuroğlu ise vakfın tarih ve kültür alanında hazırladığı kitaplardan oluşan özel bir seti okul yönetimine hediye etti.

Bu anlamlı etkinlik, Türk ve Yunan toplulukları arasında kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlarken, İstanbul’un çok kültürlü geçmişine duyulan ortak saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.