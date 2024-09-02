Lozan Mübadilleri Vakfı, Türk ve Yunan bübadillerini ata topraklarında buluşturuyor

Üç kuşak sonra, mübadil torunları dedelerinin doğup terk ettiği toprakları merak etmeye başladı. Bu ilgi, onları atalarının yaşadığı yerleri ziyaret etmeye yöneltti. Türk ve Rum mübadil torunları, benzer kaderleri paylaşanlarla dostluklar kurarak, geçmişin acılarını tatlı anılara dönüştürüyor.

Bu yaz, Lozan Mübadilleri Vakfı’nın öncülüğünde Eskişehir, Kütahya ve Sinop’tan gelen mübadiller, “Merhaba doğduğum toprak!” diyerek ata topraklarını ziyaret etti. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu, Sinop Mübadele Derneği üyeleri Sarışaban, Kavala ve Kayalar köylerini ziyaret ederek atalarının izini sürdü.

Ziyaret edilen köylerde duygu dolu anlar yaşandı. Türk ve Rum mübadil torunları, atalarından kalan anekdotları birbirlerine anlattı. Bu anılar paylaşıldıkça gözler doldu, geçmişin acıları güzel sözlerle hafifletildi.

Gezinin en anlamlı etkinliklerinden biri ise, 30 Ağustos’ta Atatürk’ün Selanik’teki doğduğu evi ziyaret ederek Zafer Bayramı’nı kutlamak oldu. Sinop Mübadele Derneği üyeleri, evi ziyaret ettikten sonra bahçede hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı’nı seslendirdi.

Lozan Mübadilleri Vakfı, Eylül ayında ise Erdekli mübadillerin Girit’teki dede topraklarıyla buluşmasını sağlayacak. Bu buluşmalar, Ege Denizi’ni barışın ve dostluğun denizi yapma yolunda önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.