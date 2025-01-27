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Lozan Mübadilleri Vakfı ülke genelinde etkinlik düzenleyecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.01.2025 15:31
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Lozan Antlaşması kapsamında, 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile topraklarından koparılan Türk-Yunan vatandaşlarının acılarını, anılarını ve tarihi gerçeklerini hatırlamak ve geleceğe taşımak amacıyla Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından ülke genelinde bir dizi etkinlik düzenleniyor. Vakfın genel sekreteri Esat Halil Ergelen düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Lozan Mübadilleri Vakfı ülke genelinde etkinlik düzenleyecek

Tekirdağ, Sarıyer, Bakırköy ve Bursa başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri, söyleşiler, sergiler ve konserler gerçekleştirilmesi bekleniyor. Düzenlenecek etkinliklerle ilgili olarak Ergelen şu mesajı paylaştı:

anma 2

"Tekirdağ Etkinlikleri – 30 Ocak 2025 Perşembe
Tören:
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
• Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen’in konuşması
• Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Candan Yüceer’in konuşması
• Denize karanfil bırakma töreni
• Bando takımının mini konseri

Yer: Süleymanpaşa İlçesi Sahil Dolgu Alanı
Saat: 17.00

Sergi: “Mübadelenin Ayak İzleri” – Mübadele Sözleşmesinin 19 maddesinin karikatürlerle anlatıldığı özel sergi (Karikatürist Semih Poroy).
Yer: Malkara Kültür Merkezi Fuaye Alanı

Söyleşi ve Sunum:
• “Mübadele ve Tekirdağ” – Lozan Mübadilleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Yenigün
• “Karagöz Karikatürlerinde Mübadele” – Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen
Yer: Malkara Kültür Merkezi Konferans Salonu
Saat: 19.00

Konser:
“Hasretin İki Yakası” temalı konser – Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu
Yer: Malkara Kültür Merkezi Konferans Salonu
Saat: 20.00

Sarıyer Etkinlikleri – 30 Ocak 2025 Perşembe
Yer: Sarıyer Meydanı, Atatürk Anıtı
Saat: 11.00
• Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu
• Sevgi & Barış teknesiyle mübadil ailelerinin denizden karaya çıkmalarını temsilen canlandırma
• Açılış konuşmaları: Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Ümit İşler ve Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu
• Ortak bildirinin okunması
• Savaşlarda ve göç yollarında yitirdiklerimizi anmak için denize karanfil bırakma seremonisi

Bakırköy Etkinlikleri – 31 Ocak 2025 Cuma

Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu “Hasretin İki Yakasından Ezgiler” konseriyle 102. yıl anısına bir dinleti sunacaktır.
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi
Saat: 20.00

Bursa Etkinlikleri – 2 Şubat 2025 Pazar
Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği anma etkinlikleri çerçevesinde sahne alacaktır.
Yer: Demirtaş Kültür Merkezi
Saat: 18.00

Ortak Bildiri ve Ülke Genelindeki Anma Törenleri
Lozan Mübadilleri Vakfı öncülüğünde bir araya gelen 36 mübadil kuruluşunun ortak bildirisi, kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’nin farklı noktalarındaki dernekler tarafından denize çiçek bırakma törenleri gerçekleştirilecektir.
Lozan Mübadilleri Vakfı olarak, tüm halkımızı bu anlamlı etkinliklerde bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Lozan Antlaşması
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