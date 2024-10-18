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Lozan Nüfus Mübadelesi Sempozyumu bildirileri kitaplaştırıldı

18.10.2024 11:04
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Lozan Mübadilleri Vakfı, Lozan Nüfus Mübadelesi'nin 100. yılı anısına düzenlediği uluslararası sempozyumun bildirilerini bir kitapta topladı. 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen sempozyumda "Bellek, kimlik, yeniden inşa" temaları üzerine yapılan sunumlar, artık okuyucularla buluşuyor.

Lozan Nüfus Mübadelesi Sempozyumu bildirileri kitaplaştırıldı

Sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İngiltere, Fransa, Brezilya ve Kanada’dan katılan 36 akademisyen ve araştırmacı, mübadele sonrası bellek ve kimliğin yeniden inşası konularında derinlemesine incelemeler sundu. Sempozyum boyunca yapılan tartışmalar, Lozan Nüfus Mübadelesi’nin tarihsel ve toplumsal etkilerini uluslararası bir perspektifle ele aldı.

Editörlüğünü İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Bilge Yıldırım Gönül ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Emine Tutku Vardağlı’nın üstlendiği bu önemli çalışma, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları’ndan çıktı. Kitap, mübadele tarihine ve mübadele sonrası toplumların yeniden şekillenişine dair zengin içerikler sunarak, akademik dünyaya ve tarih meraklılarına değerli bir kaynak sunuyor.

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Lozan Mübadilleri Vakfı, kitabın hem akademik çalışmalara katkı sağlamasını hem de geçmişin izlerinin geleceğe taşınmasına vesile olmasını hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lozan Antlaşması
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