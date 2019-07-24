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"Lozan, Türkiye'nin tapu senedidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Lozan Barış Antlaşması'na sahip çıkmak Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin devamı için mücadele etmek demektir çünkü Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Lozan Barış Antlaşması'na sahip çıkmak Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin devamı için mücadele etmek demektir çünkü Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir." ifadelerini kullandı.

Karaca, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde işgale karşı başlatılan ulusal kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlandırılıp, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile taçlandırıldığını belirten Karaca, Atatürk'ün "Lozan Antlaşması, Türk ulusuna karşı asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış, büyük bir cana kıymanın yıkılışını anlatan bir belgedir. Osmanlı devrine ait tarihe eşi geçmemiş bir politik zafer yapıtıdır." sözlerini hatırlattı.

Bu politik zafer yapıtı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, laik ve cumhuriyetçi kimliğini, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve 1923 aydınlanma devrimi ile kazandığını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Lozan Barış Antlaşması'na sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin devamı için mücadele etmek demektir. Çünkü Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir. 'Tam bağımsız Türkiye' diyerek yola çıkanlar, ulusumuzun tarihi sorumluluğu yeniden üstlenme, bağımsızlık, özgürlük, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı uyanışın umut çiçekleri olarak tarihteki yerini almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'ni ve devletimizin bağımsızlığını tüm dünyanın kabul ettiği bu günü unutmayacağız, tarihin tozlu raflarına kaldırtmayacağız. Unutturmaya çalışanlara inat 24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması'nın kabulünün 96'ncı yıl dönümünde 'Geçmişini bilmeyen milletler geleceğine yön veremez' diyen Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında, Lozan ruhuyla tam bağımsız bir ülke yolunda ilerlemeye devam edeceğimizi sözünü veriyoruz."

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