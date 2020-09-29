LPG deposundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Zela böyle buldu

Afyonkarahisar’da zehir tacirlerinin LPG deposunda uyuşturucu sevkiyatına ‘Zela’ isimli narkotik köpeği ‘dur’ dedi. LPG deposunda 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Olay, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Susuz Kavşağı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu 79 AH 283 plakalı otomobilde detektör köpek Zela’nın da yardımıyla arama yapıldı. Köpeğin LPG deposuna tepki vermesi üzerine polis ekiplerince sökülen depoda 4 kilo 600 gram esrar bulundu. Operasyonun ardından araç sürücüsü Mazlum G., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Operasyonda sökülen deponun polis ekipleri tarafından spiral makinesi ile kesilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Olayla soruşturma başlatıldı.

