HABER

LPG dolumu yapılan otomobil bir anda alev aldı: 3 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY, D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda araca LPG dolumu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil alev aldı.

LPG dolumu yapılan otomobil bir anda alev aldı: 3 kişi yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY, D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda araca LPG dolumu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil alev aldı. Olay sonrası biri istasyon görevlisi 3 kişi ellerinden yaralanırken, akaryakıt alımı ise hemen durduruldu.

Olay dün gece saat 23:50 sıralarında Bakırköy, D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Kocaoğlu beraberindeki iki kişi ile birlikte, kullandığı 34 ZP 3910 plakalı otomobile LPG dolumu yapmak için akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon görevlisi araca LPG dolumu yapmaya başladıktan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil alev aldı. Otomobilinin alev aldığını gören Kocaoğlu, hemen aracını çalıştırıp hızla istasyondan çıktı. Yaklaşık 200 metre ilerleyen sürücü otomobili tekrar durdurarak beraberindeki 2 kişi ile birlikte araçtan hızla indi.

AKARYAKIT ALIMI HEMEN DURDURULDU
Olay sırasında diğer istasyon çalışanları yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken, LPG dolumu yapılan 35 AC 727 plakalı başka bir araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile bir istasyon görevlisi ellerinden yaralandı. Ödeme yaptıktan sonra marketten çıkan Sinan Tuncer isimli sürücü beraberindeki arkadaşlarının yaralandığını görünce hemen yardıma koştu. İstasyon görevlileri bir yandan alevleri söndürürken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri istasyonda inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Çalışanlar da hemen istasyonun giriş ve çıkışlarını dubalarla kapatarak akaryakıt alımını durdurdu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de ellerinden yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri istasyonda olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından olayın meydana geldiği pompa tamamen kapatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

LPG dolumu yapılan otomobil bir anda alev aldı: 3 kişi yaralıLPG dolumu yapılan otomobil bir anda alev aldı: 3 kişi yaralıLPG dolumu yapılan otomobil bir anda alev aldı: 3 kişi yaralıLPG dolumu yapılan otomobil bir anda alev aldı: 3 kişi yaralı

PARTNERTek kareyle rezil oldu!Tek kareyle rezil oldu!
Bozuk paranın turşusunu kurdu Bozuk paranın turşusunu kurdu
Toprakta gömülü bulunan bebek, anne karnında ölmüşToprakta gömülü bulunan bebek, anne karnında ölmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

İlginizi Çekebilir

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

Bozuk paranın turşusunu kurdu

Bozuk paranın turşusunu kurdu

Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu

Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu

İstanbul'da feci kaza! Tır bariyerlere asılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Tır bariyerlere asılı kaldı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu

Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...

Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.