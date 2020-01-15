LPG'li Araç Bakım ve Muayene

İster fabrika çıkışlı LPG sahibi olun, isterseniz servislerde LPG taktırın aracın muayenesini aksatmamalısınız. Eğer serviste gaz aksamı taktırdıysanız muhakkak tadilat sonrası muayene yaptırmalısınız. Bu tip muayene, periyodik araç muayenesi ile aynı fiyattadır.
Tadilat Sonrası Araç Muayenesi için Belgeler
Muayene için ruhsat, trafik sigortası, araç size ait değilse vekalet durumunu belirten bir evrak bulundurmalısınız. Muayeneye gelirken LPG Tankının üzerinde yer alan etiketteki bilgilerin okunur durumda olması gerekir. Tadilatı sonrası muayenelerde "Yakıt Sistemi Montaj Belgesi" bulundurmak zorunludur. 1 Ocak 2018 tarihinde muayeneye gelirken sızdırmazlık raporu bulundurmaya dair zorunluluk kaldırılmıştır.
LPG'li Araç Muayenesinde Dikkat Edilecekler
●Likit petrol gazı kullanan araçların yakıt sisteminde sızma olmamalıdır. Tüm parçalara bakılarak sızıntı olmadığı muayenede onaylanır.
●Tüm üniteler doğru ve güvenli çalışmalıdır.
●Aracın çalışma koşullarından LPG sisteminin zarar almaması gerekir.
●Muayene esnasında LPG tankına ve araç altından geçen bakır boruya özellikle bakılarak hasar olmadığından emin olunur.
●Tüm ünitelerin ayrı tıp onayları olmalıdır.
●Tüm bağlantılar egzoz ve ısı kaynaklarından 10 cm kadar uzakta durmalıdır. Isı izolasyonu yapıldıysa mesafe değişebilir. Eğer mesafe kurallara uygun değilse, bu durum raporlarda ağır kusur olarak yer alır.
●Elektrik tesisatıyla araç gövdesinin arasında izolasyonun yer alması şarttır.
●Hiçbir aksam araç bütünlüğünü bozmamalı ve araç boyutlarında değişiklik yaratmamalıdır.
●Tanklar yeni takıldığında yakıt sistemi montaj belgesi, yetkili mühendise çizilen proje yer almalıdır. Fabrika çıkışlı LPG sahibi araçlarda bu belge firmadan alınabilir.
LPG Tankının Süresi Dolduğunda
LPG tanklarının süresi vardır, bu zaman aralığı dolduğunda muayeneye gelmeden önce tank değiştirilebilir. Tank değiştiğinde Yakıt Sistemi Montaj Belgesi getirmek zorunludur. Eğer sürenin dolduğu muayene esnasında tespit edilirse kusur verilir ve sonrasında yeni tank montajı yaptırılarak belgesi ile muayene olunmalıdır. Aracın tadilatı sonrası tüm evraklarla beraber Trafik Tescil Büroları'na giderek araçtaki tadilat bildirilmeli ve tescil kayıtlarına işlenmelidir. Muayene için istenen tüm belgelerin asıllarının sunulması önemlidir. LPG'li araçlarda muayene dönemi kaçırıldığında aracın yaşına ve eksik muayene süresine göre farklı miktarlarda ceza yazılır.
Araç muayenesi 3 yaşın üstündeki binek araçlarda 2 yılda birdir. Muayenede sorun saptanırsa muayene süresi 1 yıla düşebilir. Özellikle LPG sistemlerinde sorun varsa süre azalır. LPG tadilatı sonrası muayene yaptırmak zorunludur. Aracınızın periyodik bakımını unutmamalı, özellikle gazlı bir araca sahipseniz bakıma ve muayene tarihlerine önem göstermelisiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum