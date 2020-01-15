LPG'li Araç Bakım ve Muayene

İster fabrika çıkışlı LPG sahibi olun, isterseniz servislerde LPG taktırın aracın muayenesini aksatmamalısınız. Eğer serviste gaz aksamı taktırdıysanız muhakkak tadilat sonrası muayene yaptırmalısınız. Bu tip muayene, periyodik araç muayenesi ile aynı fiyattadır.

Tadilat Sonrası Araç Muayenesi için Belgeler

Muayene için ruhsat, trafik sigortası, araç size ait değilse vekalet durumunu belirten bir evrak bulundurmalısınız. Muayeneye gelirken LPG Tankının üzerinde yer alan etiketteki bilgilerin okunur durumda olması gerekir. Tadilatı sonrası muayenelerde "Yakıt Sistemi Montaj Belgesi" bulundurmak zorunludur. 1 Ocak 2018 tarihinde muayeneye gelirken sızdırmazlık raporu bulundurmaya dair zorunluluk kaldırılmıştır.

LPG'li Araç Muayenesinde Dikkat Edilecekler

●Likit petrol gazı kullanan araçların yakıt sisteminde sızma olmamalıdır. Tüm parçalara bakılarak sızıntı olmadığı muayenede onaylanır.

●Tüm üniteler doğru ve güvenli çalışmalıdır.

●Aracın çalışma koşullarından LPG sisteminin zarar almaması gerekir.

●Muayene esnasında LPG tankına ve araç altından geçen bakır boruya özellikle bakılarak hasar olmadığından emin olunur.

●Tüm ünitelerin ayrı tıp onayları olmalıdır.

●Tüm bağlantılar egzoz ve ısı kaynaklarından 10 cm kadar uzakta durmalıdır. Isı izolasyonu yapıldıysa mesafe değişebilir. Eğer mesafe kurallara uygun değilse, bu durum raporlarda ağır kusur olarak yer alır.

●Elektrik tesisatıyla araç gövdesinin arasında izolasyonun yer alması şarttır.

●Hiçbir aksam araç bütünlüğünü bozmamalı ve araç boyutlarında değişiklik yaratmamalıdır.

●Tanklar yeni takıldığında yakıt sistemi montaj belgesi, yetkili mühendise çizilen proje yer almalıdır. Fabrika çıkışlı LPG sahibi araçlarda bu belge firmadan alınabilir.