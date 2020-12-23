LPG’li araçlar için otopark yönetmeliği üç ay daha ertelendi!

LPG'li araçların kapalı otoparklara girebilmesi müjdesi verilen karar ile alışveriş merkezleri yeterlilik belgesi alanlar, LPG'li otomobilleri kapalı park alanlarına alabileceklerdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığın tarafından hazırlanan bu otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihe erteleme geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" başlıklı karar ile bu değişikliğin tarihinin "31 Aralık 2020'den, 31 Mart 2021'e" ertelendiği belirtildi.

Düzenleme ile LPG’li araçlar kapalı otoparkların sadece birinci bodrum katına inebileceklerdi. Giriş sırasında ise LPG’li araçların bazı yönetmelik kurallarına uyması bekleniyordu. Gelen bu erteleme ile LPG’li araç sahiplerinde şok etkisi yarattı.



