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LPG tankında uyuşturucu nakline polis engeli

05.04.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonunda 1 kilo 902 gram skunk ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova’ya uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratı aldı.

LPG tankında uyuşturucu nakline polis engeli

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonunda 1 kilo 902 gram skunk ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova’ya uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratı aldı. Operasyon için düğmeye basan polis, 34 plakalı otomobili Osman Gazi Köprüsü üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajda bulunan LPG tankının etrafına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 902 gram skunk ele geçirildi. Otomobilde bulunan şüpheli Ş.K ve İ.A, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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