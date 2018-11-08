LPG tankından 4 kilo 300 gram 'metamfetamin' çıktı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, polisin düzenlediği operasyonda otomobilin LPG tankına gizlenen 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E.D.'ye ait otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirleyerek harekete geçti. Ekipler, otomobilin geçeceği güzergahta önlem alarak aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Dark' ile otomobili arayan polis, LPG tankının içerisinde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Yakıt tankının içinden 30 adet şeffaf paket içerisinde 4 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.E.D. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, otomobile el konuldu. Yetkililer, operasyonun Sakarya'da tek seferde en çok metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyon olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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