HABER

LPG tankından zehir çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.Edirne’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen araçların işlemleri yapılırken sahayı gözlemleyen Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince bir araç şüpheli olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.
Edirne’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen araçların işlemleri yapılırken sahayı gözlemleyen Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince bir araç şüpheli olarak belirlendi. Söz konusu araçta yapılan aramada LPG tankından keskin kimyasal asit kokusu geldiği ve aracın içine kokuyu bastırmak amacıyla bol miktarda oto parfümü sıkıldığı gözlendi.
Bunun üzerine araçta yapılan detaylı fiziki incelemede, LPG yakıt tankında özel tertibata gizlenmiş halde eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit maddesi olduğu tespit edildi.
Uyuşturucu şebekesinin tamamıyla ortaya çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, araç ve içindeki maddenin sahibi hakkında ulaşılan istihbarat ivedilikle Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesine iletildi.

Ülkeler arası teknik takip gerçekleştirildi
Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince anlık olarak gerçekleştirilen uluslararası bilgi paylaşımı sonucunda, şahsın Hollanda’da bulunduğu tespit edildi. İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Programında yapılan analizlerde şahsın Amsterdam’dan gelerek İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapacağı belirlendi. Hollanda kolluk birimleri ile irtibata geçilerek şahsın uzaktan gözlem altında tutulması; Hollanda dışına çıkmaması veya Türkiye harici başka bir ülkeye gitmek istemesi durumunda gözaltına alınması hususunda mutabakat sağlandı.

Şüpheli şahıs uçakta gözaltına alındı
Hollanda kolluk birimleri ile koordineli olarak sürdürülen operasyon sonucu şahıs, uçağın Amsterdam Havalimanı’ndan İstanbul Atatürk Havalimanı’na inmesinin ardından İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gözaltına alınarak Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeline teslim edildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli şahıs ve araç şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Heyelandan kapanan yoldaki çalışmada, bu kez de dev kayalar düştüHeyelandan kapanan yoldaki çalışmada, bu kez de dev kayalar düştü
Aytaç Arman için memleketi Adana'da törenAytaç Arman için memleketi Adana'da tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.